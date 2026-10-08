“Il 6 ottobre Paramount Skydance ha completato l’acquisizione di Warner Bros. Discovery per 111 miliardi di dollari”, scrive l’Associated Press. Il gruppo comprende Paramount e Warner Bros., Hbo Max e Paramount Plus, Cnn e Cbs News, e diventa così uno dei maggiori gruppi mondiali dell’intrattenimento e dell’informazione. La società prevede sei miliardi di tagli ai costi in tre anni, anche per ridurre il pesante debito ereditato dalla Warner. L’operazione ha suscitato timori per la concorrenza e i posti di lavoro. Sul fronte dell’informazione Trump aveva sostenuto la fusione e chiesto un cambio di proprietà per la Cnn, considerata faziosa. David Ellison, che guiderà il gruppo, è figlio del fondatore di Oracle Larry Ellison, alleato del presidente. Nel 2025 gli Ellison hanno affidato la Cbs News a Bari Weiss, fondatrice del sito conservatore The Free Press, rafforzando i dubbi sull’indipendenza delle importanti redazioni finite sotto lo stesso proprietario. ◆