L’unico potenziale scoop dell’edizione del Turner Prize di quest’anno è l’inclusione di un’artista francese, Marguerite Humeau nella rosa dei finalisti. E in effetti Humeau è la favorita. Le sue sculture e installazioni biomorfe, realizzate con materiali come veleno di vespa e grandi lastre di cera d’api, sono a tratti preistoriche e a tratti futuristiche. Sono anche le uniche opere in mostra che hanno autentico estro, originalità e raffinatezza. Per il resto, anche se non è stato selezionato nessun pittore, questa mostra è relativamente convenzionale. A tratti noiosa. Gli altri finalisti sono Kira Freije, Simeon Barclay (presente con una performance che non potrà essere eseguita per tutta la durata della mostra) e Tanoa Sasraku, la più debole del gruppo.

The Daily Telegraph