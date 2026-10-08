◆ Questa foto, scattata da un astronauta a bordo della Stazione spaziale internazionale, mostra il massiccio di anortosite di Saririaky, nel sud del Madagascar. L’anortosite è un minerale comune sulla superficie della Luna, di cui forma le parti più chiare, ma si trova anche in diversi punti della Terra, dal Canada alla Scandinavia e all’India. È una roccia intrusiva ignea, formata dal raffreddamento del magma sotto la superficie, ed è composta da cristalli di grandi dimensioni.

Il massiccio di Saririaky copre una superficie di circa cento chilometri quadrati e potrebbe risalire ad almeno 600 milioni di anni fa. Si trova all’interno di una zona di taglio duttile, dove la pressione e la temperatura elevate hanno trasformato la roccia e creato motivi lineari che vanno da nord a sud. I geologi pensano che questa deformazione sia avvenuta quando i frammenti delle masse continentali che oggi costituiscono Africa, India, Madagascar, Australia e Antartide si stavano scontrando per formare il supercontinente Gondwana.

Le anortositi terrestri sono utili per lo studio del passato della Luna, dove queste rocce si sono formate più di quattro miliardi di anni fa dal raffreddamento dell’oceano di magma che ha dato origine alla crosta esterna. I ricercatori hanno analizzato i campioni raccolti dalle missioni Apollo, ma dato che la quantità è limitata hanno esaminato anche i loro analoghi terrestri.–Nasa

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