Quando ci facciamo male di solito cerchiamo di distogliere l’attenzione dal dolore. Ma un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour, dimostra che l’attenzione potrebbe avere poteri curativi: gli scienziati hanno scoperto che l’infiammazione si attenua più rapidamente quando le persone si concentrano sulle sensazioni spiacevoli invece di distrarsi. La ricerca sembra dimostrare che i pensieri possono influenzare i processi del nostro corpo in modo più significativo di quanto crediamo.
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Questo articolo è uscito sul numero 1686 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati