I disegni sulle ali delle farfalle (nella foto) potrebbero servire anche a confondere i predatori. Filmati ad alta velocità mostrano che alcuni motivi producono un’illusione ottica: le strisce sembrano muoversi in una direzione diversa da quella reale. L’effetto sembra particolarmente evidente nel Papilio troilus, una delle specie considerate più vicine alle farfalle ancestrali. Secondo la ricerca pubblicata su Nature, questo tratto potrebbe essere comparso nelle prime fasi dell’evoluzione delle farfalle.
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Questo articolo è uscito sul numero 1686 di Internazionale, a pagina 98. Compra questo numero | Abbonati