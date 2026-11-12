Falso. L’idea che la maggior parte delle persone usi solo il 10 per cento del proprio potenziale cerebrale è piuttosto diffusa, ma si tratta di un mito senza fondamento, perché quasi tutte le regioni del cervello sono state mappate e “tutte le aree svolgono attività elettrica e chimica”, afferma Kevin Bennett, docente di psicologia sociale alla Penn state university, negli Stati Uniti. “Le persone non sarebbero in grado di funzionare usando solo un piccolo frammento di materia grigia”, spiega Bennett.

Gli studi neuroscientifici dimostrano che il cervello consuma circa il 20 per cento dell’energia prodotta dal corpo e non avrebbe senso dedicare così tante risorse a una parte così ridotta del cervello. Inoltre, da un punto di vista evolutivo, gli scienziati affermano che non avremmo sviluppato un cervello così grande (circa 1.400 centimetri cubi) per poi farlo funzionare solo in parte. Le moderne tecniche di neuroimaging dimostrano che quasi tutte le aree cerebrali sono attive, anche a riposo o durante il sonno. Alcune possono esserlo più di altre nello svolgimento di determinati compiti, ma nessuna è veramente “silenziosa”, a meno che non sia danneggiata. Il nostro potenziale non dipende da una materia grigia inesplorata ma da come alleniamo e nutriamo la mente, che già sfruttiamo al massimo. Psychology Today