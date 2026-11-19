Vero. L’attività fisica, quella aerobica in particolare, può rendere la vita sessuale più appagante. Non si tratta solo di cambiare l’aspetto del proprio corpo o di essere abbastanza forti da dondolarsi aggrappate al lampadario. Il movimento regolare migliora funzioni corporee più piccole e meno visibili che fanno crescere il desiderio e la funzione sessuale, come il rilascio di ormoni che favoriscono l’eccitazione e la circolazione sanguigna nelle zone intime. L’esercizio fisico fa bene anche al riposo, il che porta a un aumento dei livelli di energia. E alcuni tipi di attività possono rafforzare i muscoli del pavimento pelvico, incrementando la soddisfazione sessuale sia negli uomini sia nelle donne e influendo positivamente sui livelli di ormoni e neurotrasmettitori legati alla risposta sessuale. Lo sport ha effetti positivi anche sulla mente: predispone all’atto sessuale, migliora l’umore, aumenta l’energia e influisce sulla percezione che si ha della propria fisicità, mitigando l’ansia per il proprio aspetto e le prestazioni. Per avere questi benefici, per la maggior parte delle persone, è sufficiente muoversi regolarmente, con un certo impegno e in un modo che risulti piacevole e sostenibile. The Guardian