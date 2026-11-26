L’esercizio fisico, anche se cominciato in età avanzata, è uno degli strumenti più efficaci per rallentare il declino delle capacità motorie dovuto all’invecchiamento, scrive Le Monde. A partire dai quarant’anni, infatti, ogni dieci anni si perde il 5 per cento della forza muscolare e tra l’8 e il 10 per cento della potenza. Per mantenere la propria autonomia nel tempo è fondamentale allenarsi. Gli esperti consigliano di variare gli esercizi combinando attività aerobica, potenziamento muscolare, equilibrio e propriocezione.