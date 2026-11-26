L’anno scorso Washington ha sospeso unilateralmente alcuni programmi di collaborazione con l’Europa, come il Gateway, un progetto per la costruzione di una stazione spaziale orbitante attorno alla luna, o il Mars sample return, un programma per la raccolta di campioni su Marte. Gli europei hanno accusato il colpo.

“Se fossi la Cina inviterei gli europei a collaborare in campo spaziale”, mi ha confidato un francese che lavora nel settore. “Farebbe arrabbiare gli statunitensi e metterebbe in imbarazzo gli europei, che stanno subendo la dipendenza dai programmi statunitensi”. La cooperazione sino-europea nello spazio oggi è molto modesta.

Da decenni gli statunitensi e i russi trasformano gli inviti agli astronauti stranieri in uno strumento di soft power, la diplomazia dell’influenza. Ora lo fa anche la Cina, in un momento in cui il presidente statunitense Donald Trump limita i programmi di cooperazione spaziale (soprattutto con gli europei) e la Russia paga il prezzo dell’invasione dell’Ucraina.

Si chiama Muhammad Zeeshan Ali ed è pachistano. La mattina del 25 novembre ha fatto un saluto militare, e poi si è infilato in una capsula spaziale cinese. Parlando un perfetto mandarino, l’astronauta è diventato il primo invitato straniero a bordo della stazione spaziale cinese . Una nuova tappa nella crescita della Cina nello spazio.

La Cina è sicuramente una potenza in ascesa nello spazio, un terreno di rivalità scientifica, politica e (sempre di più) militare.

Fin dall’inizio degli anni duemila Pechino ha capito che gli Stati Uniti non le avrebbero lasciato sviluppare liberamente il suo programma spaziale. Esclusa dalla creazione della Stazione spaziale internazionale, la Cina ha deciso di lanciare una struttura propria, chiamata Tiangong, “palazzo celeste”. E quando la Casa Bianca ha posto il veto alla partecipazione cinese al programma Galileo, il “gps europeo”, Pechino ha deciso di andare avanti per conto suo, con il programma Beidou.

Se Washington pensava di poter fermare la crescita della Cina nello spazio, si sbagliava. Ogni ostacolo ha rafforzato il desiderio di autosufficienza di Pechino. Nel 2003 la Cina è diventata il terzo paese ad aver inviato un uomo nello spazio, dopo gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. L’Europa ha rinunciato a seguire l’esempio e oggi si trova a fare i conti con una totale dipendenza dai mezzi statunitensi.

Nel frattempo la Cina si è avvicinata alla Russia, vecchia potenza spaziale dalle risorse ridotte, per progettare una base permanente sulla Luna. La guerra fredda, insomma, si è allargata allo spazio.