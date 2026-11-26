Il 13 novembre l’Fbi ha diffuso un’allerta su Artex, un programma open source che coordina agenti di intelligenza artificiale e che da agosto è usato da malintenzionati per entrare nelle reti aziendali di tutto il mondo. Stiamo parlando di veri attacchi hacker, non di episodi come le email dal Misoginistan. In alcuni casi tra la scelta del bersaglio e l’accesso completo alla rete con poteri da amministratore sono passate meno di tre ore. Tra i soggetti colpiti ci sono aziende del mondo della finanza e dei semiconduttori, dell’energia e della sanità, ma anche governi e difese nazionali. Artex, paradossalmente, è nato per i test di sicurezza autorizzati, quelli che le aziende commissionano ai red team per scoprire i propri punti deboli prima che li trovi qualcun altro. È stato pubblicato su GitHub alla fine di luglio da un account chiamato Autumn-27 che, secondo il Wall Street Journal, appartiene a Li Puhua, un ingegnere cinese. L’8 ottobre lo sviluppatore ha scritto che il suo strumento era stato usato da criminali, ha negato ogni responsabilità e poi ha cancellato il progetto. Però, nell’era in cui tutto è clonabile, le copie di Artex circolano ancora, insieme a versioni modificate e anche a un’edizione commerciale.

Artex e i suoi cloni si appoggiano ai modelli disponibili sul mercato, da Claude della Anthropic a Gpt della OpenAi, fino a DeepSeek, Glm e Kimi. Secondo l’Fbi, chi attacca preferisce i modelli cinesi, soprattutto DeepSeek, perché costano poco e assecondano le richieste quando sono presentate come un test di sicurezza. I casi sono già parecchi. La Microsoft ha detto che Storm-0940, un gruppo legato allo stato cinese, ha attaccato la ConnectWise, un’azienda statunitense di software per la gestione dei sistemi informatici: da lì sono stati raggiunti gli ambienti Microsoft 365 di almeno 2.250 clienti. La CrowdStrike ha parlato di intrusioni in vari istituti finanziari sudcoreani, e ce ne sono state altre anche in Giappone. A Taiwan la 91App, che fornisce piattaforme di commercio elettronico, è sotto attacco da ottobre: potrebbero essere coinvolte centinaia di aziende e quasi cinque milioni di consumatori. All’inizio di novembre l’azienda statunitense di analisi Censys ha contato 1.465 console di Artex accessibili su internet, 726 negli Stati Uniti e 387 a Hong Kong. Non sappiamo se sia direttamente collegato ad Artex, ma c’è stato un caso grave anche in Italia: l’intrusione nel database della UniCoop Firenze.

E Artex non è da solo. Il 12 novembre la Unit 42, il gruppo di ricerca della Palo Alto Networks, ha pubblicato un rapporto su uno strumento simile, Cairn, usato contro aziende della filiera dei semiconduttori, soggetti legati alla difesa statunitense e associazioni per i diritti umani. In dieci casi gli aggressori sono entrati nei sistemi o hanno portato via dati. Per avviare un’operazione, secondo il rapporto, bastavano il dominio del sito internet dell’organizzazione e una riga di istruzioni in cinese. Gli agenti funzionavano con i modelli Glm 5.2 della Zhipu e con due versioni di DeepSeek. Per aggirare le regole di sicurezza dei modelli, gli hacker hanno aggiunto a ogni richiesta una premessa che presentava il lavoro come un test autorizzato, insieme a un file chiamato authorization.md. Anche Amazon ha pubblicato le sue osservazioni. L’azienda ha una rete di esche per i bot malevoli. Si chiama MadPot e, semplificando, è un server che finge di essere un modello linguistico. Dal 3 ottobre al 5 novembre gli agenti di Artex hanno contattato MadPot. Così si è scoperto che cercavano di rubare le chiavi d’accesso ai modelli linguistici a pagamento, spesso incautamente esposte su internet da chi crea e pubblica applicazioni senza verificare che i dati siano al sicuro. Le chiavi rubate finivano nel sistema di Artex e gli agenti le usavano per interrogare di nuovo i modelli. In pratica, il costo delle ricerche successive lo pagavano le vittime. La Railway, una piattaforma statunitense per pubblicare applicazioni, ha subìto un attacco a ottobre: le chiavi rubate hanno generato 740mila dollari di addebiti su account dei servizi della OpenAi e di altre aziende che producono ia.

Senza fermarsi

Ma non facciamoci spaventare troppo: gli agenti di ia sfruttano problemi che conosciamo già. Per esempio, password deboli o predefinite, iscrizioni aperte a chiunque senza sistemi di doppia autenticazione, archivi cloud senza autenticazione. Sono tutte vulnerabilità note e pubblicate da tempo. Le ia che lavorano in autonomia aumentano il volume e l’estensione degli attacchi facendo quello che i criminali informatici fanno da trent’anni. Solo che lo fanno molto più in fretta, con molti più database e senza fermarsi mai (a meno che non finiscano i token, ma a quel punto si mettono a cercarne altri). Purtroppo, quasi tutto quello che sappiamo su questi attacchi arriva da aziende private che vendono sicurezza. Il rapporto della Unit 42 su Cairn, infatti, si chiude con l’elenco dei prodotti della Palo Alto Networks, compreso un servizio chiamato, molto opportunamente, Continuous frontier Ai defense. La stessa azienda ha testato in anteprima Mythos, il modello più potente della Anthropic, accessibile solo alle organizzazioni selezionate attraverso il progetto Glasswing. Sam Rubin della Unit 42 ha detto ad Axios che i modelli aperti si stanno avvicinando alle capacità di quelli di frontiera.

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Quindi, i modelli chiusi e potenti vanno, in teoria, a chi difende, mentre quelli aperti ed economici sono il pericolo. È un racconto molto conveniente per i pochi laboratori che vendono l’accesso ai modelli chiusi, ma rischia di trasformare un problema di password e aggiornamenti in un argomento contro i modelli aperti. O di riportare, ancora una volta, allo scontro geopolitico tra gli Stati Uniti (che hanno i modelli chiusi) e la Cina (che propone modelli aperti). Però i modelli usati per scopi malevoli non sono solo quelli cinesi: nelle intrusioni sudcoreane, per esempio, la CrowdStrike ha trovato anche sessioni di Claude Code, lo strumento di programmazione della Anthropic. John Hultquist di Google ha detto che le aziende in grado di intervenire dopo un attacco sono così sature di impegni da rifiutare clienti. E chi non può pagare resta scoperto. Ora, se l’automazione rende più economico e rapido provare tutte le vulnerabilità note (e scoprirne altre), la differenza la fa avere le competenze, il tempo e i soldi per anticipare il problema. Il server di un ospedale di provincia o di un piccolo comune italiano lascia aperte le stesse porte di un’azienda come la ConnectWise, ma ci sono molte meno persone e molte meno difese automatiche a sorvegliarlo. È un problema sistemico. Come si risolve? Ci risiamo: con la ricerca pubblica. Finché la sicurezza resta un servizio privato, gli agenti di ia continueranno a trovare porte aperte dove sono sempre state. ◆