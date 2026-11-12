Uno dei ricordi più teneri della mia infanzia coincide con il momento in cui sono in macchina con mio zio Paul. Alla radio parte Smooth operator di Sade e io gli chiedo perché dedicare una canzone così bella a un centralinista. Lui si mette a ridere perché sa che Sade sta parlando di un seduttore e non di un operatore telefonico. È la prima volta in cui scopro dei suoni che stanno al di là delle tarantelle, del rap e delle chitarre arrabbiate, e che il corpo asseconda dei ritmi più rilassati ed eclettici. Quel momento si è rinnovato durante il picco del millennial optimism di cui si parla molto dopo il voto di metà mandato negli Stati Uniti, con Stillness is the move dei Dirty Projectors del 2009 che per me dice molto di quegli anni, o con il bellissimo Blank project di Neneh Cherry del 2014 che chiudeva quella stagione di fiducia. Spero di fare un complimento a Chiara Civello e al produttore Clap! Clap! se mi affido a riferimenti così lontani per parlare del loro CCCC uscito per la Quarter Moon Records, perché durante l’ascolto del disco emergono sentimenti che vanno dalla curiosità alla gioia di suoni ben fatti che provano a uscire dalle cornici tradizionali, aprendosi magari ad affascinanti fraintendimenti. A jurnata in questo senso riesce a creare un sovrappiù rispetto al letteralismo diffuso con cui si prendono dei suoni meridionali-tribali per farne una pigra operazione etnografica, una tendenza in voga oggi. La voce stentorea di Civello e la confidenza di Cristiano Crisci con i suoi mezzi onirici e liquidi danno sostanza all’ottimismo. Ed è un sollievo. ◆