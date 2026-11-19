Le prime impressioni contano più di quanto meriterebbero, finché non vengono sommerse da situazioni opposte, amnesie selettive e riscritture. Quindi anche se una versione di Cesare Cremonini è costretta a vivere nella mia memoria in un autoscontro in cui il suo estro giovanile da canzonetta si fionda contro Solo una volta di Alex Britti e Tre parole di Valeria Rossi, in mezzo sono successe altre cose, dischi apprezzati dalla critica quanto dal pubblico che l’hanno fatto diventare a rotazione un misto tra Justin Timberlake, Jovanotti e Damon Albarn in base a dove si voleva porre l’accento (i confronti con i cantautori della nostra tradizione come Lucio Dalla contano meno per la facilità con cui vengono elargiti come lasciapassare, come se ce ne fosse necessariamente bisogno). Ma anche io sto peccando di un eccesso di riferimenti legati alle varie vite di Cremonini, che forse proprio in Amateur, uscito da qualche settimana, trova un equilibrio convincente tra la melodia, la curiosità verso i classici del rock britannico e uno slancio molto personale, associato all’apprendimento del sassofono, non a caso raffigurato in copertina. Un duetto beatlesiano con Malika Ayane, in cui si vede che l’orchestra se ne vuole andare in acido e finire in Aquarius, dimostra un tentativo di prendere dei riferimenti tradizionali per spettinarsi. Sarà divertente ascoltare i risultati anche dal vivo. È un sollievo superare i pregiudizi legati all’adolescenza. E anche se il romanticismo guascone di quello che ti fa l’occhiolino sull’autobus gli resta sempre addosso, qui vince la curiosità. ◆