A nostra figlia Atena, di quasi 5 anni, non piace il suo nome e quando le viene chiesto dice di chiamarsi Stella. Non sappiamo come gestire questo desiderio che sta diventando sempre più pressante: è meglio minimizzare, assecondare o continuare, come abbiamo fatto finora, a spiegarle quanto il suo nome sia pieno di significato soprattutto per noi, che ci siamo sposati e siamo andati in viaggio di nozze ad Atene nel 2020? –Valentina e Giuseppe