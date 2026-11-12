Sono una donna di 40 anni e ho un compagno meraviglioso da sei anni. La nostra è una bella vita, ci vogliamo bene, abbiamo una bella casa, tanti amici, famiglie presenti, lavori sicuri ma un grande dubbio: vogliamo un figlio? Molti sono convinti di volerne e molti non ne vogliono. Ma nessuno parla del “siamo indecisi se avere un figlio”. –Marilù

Se foste due ventenni la risposta sarebbe semplice: aspettate. Ma, con gli anni, la scelta di aspettare a fare figli si tramuta a poco a poco in quella di non averne. Nella tua domanda mi ha colpito la sfilza di parole positive che usi: meraviglioso, bella, bene, tanti, presenti, sicuri. Non capita spesso di parlare con qualcuno così contento della propria vita. E, visto che conducete un’esistenza appagante, capisco il dubbio sulla decisione di intraprendere un percorso che la cambierebbe. Diventare genitori potrebbe rendere questa vostra bellezza ancora più piena ma potrebbe anche , alterandone gli ingredienti, rompere l’equilibrio. Rispondo facendoti una domanda: il fatto che non abbiate ancora avuto figli è solo un caso? Se finora, nonostante siate nelle condizioni di farlo, non ne avete avuti, forse è perché in fondo non ne sentite il desiderio. E la vostra indecisione potrebbe essere la proiezione di un possibile pentimento futuro più che una reale esigenza attuale. Per dire “siamo felici senza figli” in una società che ci spinge ad averli ci vuole coraggio. E se il vostro dubbio fosse in fondo la paura di desiderare qualcosa che va contro le aspettative sociali? Lascio a voi la risposta.

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