La tua è una domanda retorica, perché nessuno ti direbbe che è giusto. Trasmettere attraverso il gioco l’attenzione per l’aspetto fisico, specialmente alle figlie, non è una novità. Anche con le migliori intenzioni, regalare a una bambina un vestito da principessa o farla giocare con bambole che rappresentano uno stereotipo femminile preciso (come la famosissima bionda con le forme da pin up) veicola lo stesso messaggio: il tuo aspetto è fondamentale e deve rispondere a certi criteri. La skin care è un nuovo livello di questo messaggio: trasmette alle bambine (ma le ricerche indicano un crescente coinvolgimento dei maschi) l’idea che perfino la loro pelle perfetta abbia bisogno di prodotti per essere migliorata. Ma che si tratti di vestiti da principessa o di prodotti di bellezza, il problema non sono tanto i giochi quanto i valori della società da cui derivano. Se oggi i bambini si preoccupano della propria pelle è perché vivono in un mondo in cui gli adulti ne sono ossessionati. Per questo non basta scegliere con attenzione i giochi dei figli: dobbiamo riconoscere e mettere in discussione i messaggi che gli trasmettiamo, spesso senza accorgercene. Attraverso i commenti sull’aspetto degli altri, i complimenti che facciamo, il modo in cui parliamo del nostro corpo. È un lavoro certosino, che non finisce mai.

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