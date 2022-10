Questa commedia poliziesca è ambientata dietro le quinte di una produzione teatrale londinese del classico di Agatha Christie Trappola per topi. Con la sua vivacità e il cast stellare, il film riesce a essere, tutto in uno, una parodia del mondo del teatro, della Londra del dopoguerra e dei gialli di Agatha Christie. Il regista hollywoodiano Leo Köpernick (Adrien Brody), ingaggiato per dirigere lo spettacolo, viene ucciso proprio in teatro, trasformando attori e troupe in potenziali sospetti o possibili future vittime dell’assassino. Indagano un ispettore stanco (Sam Rockwell) e una novellina appassionata di cinema (Saoirse Ronan). Teo Bugbee, The New York Times