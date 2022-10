Come un paio di vecchie scarpe classiche tirate a lucido e rimesse a nuovo, Argentina, 1985 trasforma un’importante pagina della storia argentina in appassionato dramma giudiziario, punteggiato da curiose note umoristiche. Il film ruota intorno al processo che portò la giunta militare di Jorge Videla davanti a un tribunale civile per rispondere dei crimini e delle atrocità compiute durante la dittatura. Il regista Santiago Mitre ha trovato un perfetto protagonista in Julio Strassera, procuratore capo che seguì il caso nei primi giorni dell’instaurazione di una precaria democrazia. Mitre ritrae Strassera (interpretato da Ricardo Darín) come un beffardo brontolone, la cui fedeltà al suo ruolo istituzionale si scontra con una duratura sfiducia nel prossimo. E il regista è abile nell’evocare in modo delicato e con tanti espedienti stilistici un senso di memoria collettiva che compensa quelli che dovrebbero essere i momenti più retorici del film. Il cinema premia un brav’uomo chiamato a fare la storia, anche se è chiaro che gli eroi di questa vicenda sono tanti. Natalia Winkelman, The New York Times