Rosalía,
Lux
Columbia
Rosalía (Noah Dillon)

Chi conosce il lavoro di Rosalía sa che è un’artista in costante mutamento. Le giustapposizioni musicali sono la sua forza. Il suo album del 2018, El mal querer, filtrava il flamenco attraverso il pop elettronico; Motomami (2022) era invece una visione d’avanguardia del reggaeton arricchita da suoni industrial e sfumature cyberpunk. Ma con il nuovo disco, Lux – un compendio di 18 brani – la cantante spagnola firma la sua opera più ambiziosa: un’inversione delle regole pop che reinterpreta la musica classica deformandone i suoni con una produzione audace. Registrato con la London Symphony Orchestra e cantato in tredici lingue, Lux riflette la formazione accademica di Rosalía e la sua propensione alla collaborazione. È una sovversione panoramica dei modelli sinfonici che espande il senso di libertà di Motomami, viaggiando nel tempo e nello spazio – dalla Catalogna alla Cina, dal Messico fino ai territori più antichi e spirituali. Diviso in quattro movimenti, l’album esplora il misticismo femminile e la santità come metafore del percorso interiore di Rosalía, divisa tra sacro e profano, amore e solitudine, tradizione e innovazione. Slegata da ogni ancoraggio, l’artista incontra amanti, amici, spiriti e versioni di sé stessa. Nell’apertura operistica Sexo, violencia y llantas, tra archi drammatici e silenzi cavernosi, Rosalía riflette sul rapporto con dio, unica costante nella sua vita. In Divinize, un sogno febbrile e solenne, canta di miti della creazione e del desiderio proibito. Berghain, realizzata con Björk, Yves Tumor e un coro catalano, mescola cerimonia e conflitto, mentre Rosalía affronta la sottomissione amorosa. Il vertice arriva con La yugular, in spagnolo e arabo: un inno d’amore come forza trascendente. E nella chiusura funerea Magnolias campane, archi solenni e voci eteree si fondono in un omaggio alla vita e alla memoria. Rispetto alle uscite pop contemporanee, Lux è un gesto unico e visionario: un respiro d’aria nuova, un antidoto alla frenesia dell’algoritmo. Non importa se sia o meno “musica classica”. Quello che conta è la sua capacità di trascinarti fuori dall’apatia del presente e portarti altrove.
Shahzaib Hussain, Clash

Mavis Staples,
Sad and beautiful world
Anti-
Mavis Staples (Elizabeth De La Piedra)

È facile pensare al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti come a qualcosa di lontano, fatto di vecchie foto e memorie. In realtà quelle battaglie non sono così distanti e per fortuna abbiamo ancora l’incredibile voce di Mavis Staples a ricordarcelo. Sono passati più di cinquant’anni dal suo debutto solista e ancora di più dal gospel della sua famiglia, gli Staple Singers. Ora, all’età di 86 anni, la sua voce è impregnata dalle esperienze emozionanti raccolte nel corso di una vita trascorsa a testimoniare e a raccontare le ingiustizie intorno a lei. E l’età non l’ha spinta a prendersi una pausa. Sad and beautiful world è un disco pieno di speranza, che però non distoglie lo sguardo dai cambiamenti sociali. L’appello della cantante all’attivismo e alla pace (We got to have peace) risulta particolarmente pertinente con la mobilitazione delle truppe federali nelle città statunitensi e il razzismo che diventa normalità. Un album che ci ricorda cosa è successo in passato e cosa potrebbe essere il futuro.
Ben Forrest, Far Out Magazine

Danny Brown,
Stardust
Warp

Con Quaranta (2023), Danny Brown aveva mostrato un volto più introspettivo. Stardust, il suo nuovo album, ribalta la prospettiva: è un’esplosione di energia e colori, un tuffo nell’hyperpop che conferma la sua versatilità. Su basi frenetiche e glitchate, Brown mantiene sempre il controllo: in Copycats gioca con bassi distorti e synth da videogame, in 1l0v3myl1f3! fluttua su drum’n’bass, mentre 1999 è un vortice di pura adrenalina. Sobrio e rinato, Brown celebra la propria salvezza con grinta e umorismo, tra versi esilaranti e un flow impeccabile. In Starburst l’artista di Detroit mostra la solita curiosità onnivora. Anche quando inciampa in eccessi verbali, è chiaro che Danny Brown ha trasformato il suo dolore in creatività.
Grant Sharples, Paste

Andris Nelsons,
Olivier Messiaen: Turangalîla-symphonie
Yuja Wang, piano; Cécile Lartigau, onde Martenot; Boston Symphony Orchestra: direttore: andris nelsons
Dg

Dopo il concerto del 2024, di cui questo disco è la fedele riproduzione, la critica era rimasta spiazzata dall’approccio antimodernista di Andris Nelsons, al tempo stesso sinfonico, drammatico e romantico. Sinfonico: le parti di Yuja Wang e delle onde Martenot di Cécile Lartigau, e anche le percussioni, sono immerse nel flusso sonoro della Boston Symphony Orchestra. Non è un rapporto concertante, ma un gioco d’equilibri complesso. Drammatico: l’inclinazione di Nelsons per la sfumatura forte tradisce un gusto dello spettacolo che non è semplicemente spettacolare. Come nel climax del Finale, dove trattiene tutta la potenza dell’orchestra fino all’ultimo accordo in un crescendo immobile che sembra non avere mai fine. Romantico: Yuja Wang schumannizza il canto degli uccelli nelle parti soliste che rivendicano una sfumatura sentimentale. Più che un Technicolor, è la sensualità sulla quale Boulez vomitava definendola “musica da bordello”. Non stupisce che la Joie du sang des étoiles e il siano dei vertici di questo album: Nelsons non si preoccupa delle avanguardie del secolo scorso, ma di far proclamare a gola spiegata alla sua orchestra questo canto d’amore cosmico.
Paul de Louit, Diapason

