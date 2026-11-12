◆ A Vienna vive una giovane famiglia a cui voglio bene: Stefano, abruzzese, Hanka, polacca, ed Emma, la loro bambina di venti mesi. Al compimento del secondo anno Emma andrà al nido e sua madre tornerà al lavoro. In Austria, infatti, è di due anni il periodo di astensione che la legge concede a uno dei genitori. Se si usufruisce di un solo anno lo stipendio resta all’80 per cento, altrimenti è di circa 500 euro che però si cumulano ai 140 mensili previsti per ogni nato fino a 18 anni di età. Una balia ha supportato con visite domiciliari gratuite il periodo pre e post-parto: pesava la bambina, dava consigli a Hanka e Stefano. La ricordano con affetto e gratitudine. Vienna investe realmente su un’edilizia pubblica con affitti calmierati e prevede corsie preferenziali per le famiglie. Sono quartieri, mi dice Stefano, con parchi giochi, centri diurni per genitori e figli, baby café (ho pensato ai ristoranti che in Italia non accettano bambini). Anche l’Austria ha problemi di denatalità, ma le sue politiche sono queste e altre, strutturali. Da noi si fa invece molta propaganda per il Fondo valore nuovi nati: un’elemosina da cento euro all’anno fino alla maggiore età, per un totale di 1.800 euro. Però i nonni possono rimpinguarlo con i loro risparmi, guarda un po’. Sembra quasi una presa in giro. Dalle mie parti si usa un’espressione colorita che sarebbe perfetta per definire la pochezza della misura. Ma non la scrivo.