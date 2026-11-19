◆ Qualche giorno a Riga, per lavoro. Mi improvviso corrispondente, ora che nutro questa passione per i paesi poco visibili. In Lettonia gli studenti non manifestano, hanno meno motivi: qui nella capitale – dove vive la metà dell’intera popolazione – gli affitti sono abbordabili. Ma l’anno scorso la protesta è stata forte, mi dice Julia a pranzo, quando il governo voleva uscire dalla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. La mobilitazione è stata massiccia, il governo ha dovuto recedere. Julia lavora nell’editoria ed è russofona, come Rita, l’interprete. Il 23 per cento dei lettoni lo è, loro due hanno un genitore russo. I russofoni, in imbarazzo, parlano poco ed è difficile capire cosa farebbero se Putin attuasse una delle sue frequenti minacce sulle repubbliche baltiche: potremmo conquistarli in mezz’ora. Per la Lettonia avrebbe un facile pretesto, tutti questi russi da proteggere. Il suo ritratto giganteggia sulla facciata di un museo, di fronte all’ambasciata sovietica. È impressionante, più teschio che vivo. La via è stata rinominata “via dell’indipendenza ucraina”. Intanto si vive con un senso di pericolo, e paura. In Latgale, vicino al confine orientale, arrivano i droni. Parliamo d’altro. Dace, la traduttrice, abita in un bosco, raccoglie ambra e funghi. Danesi e svedesi comprano i terreni intorno. E i russi, chiedo. La sua frase è definitiva: non vendiamo più ai russi.