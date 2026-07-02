Qualche sera fa sono arrivato in albergo a Potsdam, alla periferia di Berlino, per partecipare a una conferenza. Erano passate le dieci ma c’erano ancora 31 gradi. L’uomo alla reception mi ha lanciato un’occhiata esasperata: “Non abbiamo l’aria condizionata”. L’ha detto come se stesse annunciando: “Non abbiamo l’acqua”. Nei due giorni successivi la temperatura ha sfiorato i 40 gradi. Potsdam era sconvolta: tutti i marciapiedi al sole erano deserti, mentre i passanti si affollavano su quelli all’ombra. Una delle relatrici si è sentita male ed è dovuta andare via prima di poter cominciare il suo intervento.

Eppure vedere con i propri occhi non basta più a credere, così come non basta sudare, bruciare, assistere agli incendi e ai colpi di calore. Nel profondo del nostro animo non crediamo a quello che stiamo vivendo, cioè agli effetti catastrofici del riscaldamento globale.

Nel suo saggio intitolato Il perturbante Sigmund Freud scrisse che “spesso e volentieri ci troviamo esposti a un effetto perturbante quando il confine tra fantasia e realtà si fa sottile, quando appare realmente ai nostri occhi un qualcosa che fino a quel momento avevamo considerato fantastico”. In questo senso, viviamo chiaramente tempi perturbanti.

Per quasi tutta la vita ci è stato chiesto d’immaginare cosa ci riservava il futuro. Gli scienziati hanno cercato di convincere i governi, i politici e gli elettori a prestare attenzione agli effetti del clima alterato dalle nostre attività. L’industria dei combustibili fossili e i paesi petroliferi hanno rigurgitato bugie a un ritmo più copioso delle emissioni dei gas serra, inquinando la verità con la stessa sconsideratezza con cui hanno inquinato l’aria.

Ma quanto meno potevamo riporre le nostre speranze nella realtà: quando il clima avrebbe mostrato a tutti la verità, gli eventi meteorologici sempre più estremi – tempeste, inondazioni, ondate di calore, incendi e innalzamento del livello dei mari – sarebbero stati impossibili da ignorare. In termini freudiani, avremmo dovuto fare i conti con la realtà di qualcosa che in precedenza avevamo potuto solo immaginare. E a quel punto non ci sarebbero più stati dubbi.