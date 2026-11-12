Omaggio da metafumetto a Corte Sconta detta Arcana (1977), avventura capolavoro di Corto Maltese tanto amata da Igort, e alla sua prima versione colorata molto pop. Steiner e Igort, realizzandone il seguito, hanno qui l’idea geniale di svelare chi sia She, il mitico amore impossibile di Corto citato in Corte Sconta, plasmando una microstoria della giovinezza di Corto Maltese da accostare a quella ufficiale (Corto Maltese. La giovinezza). L’avventura, all’inseguimento di un matematico ricercato dai servizi segreti di mezzo mondo e dalle triadi cinesi, prende improvvisamente una piega inquietante, dark, eppure soffice come tutte le storie fatte della stessa sostanza del sogno di Pratt, che cominciano proprio con Corte Sconta. Igort rielabora la scuola dei maestri americani come Caniff, Toth, Eisner – o anche le daily strip in bianco e nero di Gasoline Alley, il capolavoro di Frank King – con quella argentina (Muñoz, i Breccia), scuole entrambe oscillanti tra espressionismo e impressionismo. Fondendo tutto, senza mai cadere nell’autocitazione, con i suoi noir (Sinatra soprattutto). Da un lato completamente diverso, dall’altro in osmosi totale con Pratt. L’avventura ha così una mutazione: diventando un noir di spionaggio si fa specchio della follia, dell’ambiguità delle crisi di oggi, della nuova oscurità totale sul mondo. Il capolavoro dell’anno.