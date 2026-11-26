Quasi tutti i capolavori arrivano a fine anno, come questo del francese Larcenet, autore che ama profondamente l’arte astratta di Mark Rothko, il suo lavoro sul colore, qui rivisitato nelle sequenze dei tramonti. E se in La strada, epocale adattamento del romanzo di Cormac McCarthy (Internazionale 1561), si viaggiava in un panorama di vestigia dell’umanità che dialogava tanto con le installazioni che con l’espressionismo, qui si accavallano Van Gogh, Gauguin, l’arte primitiva, l’arte concettuale nelle sue varianti, la pop art rivista quasi in chiave dadaista, il protofumetto e il disegno al tratto: un’interrogazione sull’arte e sul fumetto qui fatta equivalere a un’interrogazione profonda e poetica, sensoriale, sull’esistenza, sulla condizione umana, tematica centrale nelle opere dell’autore. Poiché a praticare nella solitudine della campagna l’indagine quotidiana sul disegno è un uomo anziano al quale molti anni prima hanno sottratto i figli per problemi mentali e che vive assistito dall’amicizia del suo ex infermiere, che abita poco lontano, Larcenet alterna le strip a fumetti dell’orso disegnate dall’anziano, tutte in bianco e nero e dove il bianco sottrae il nero (cioè l’oscurità), con la lunga lettera scritta ai figli dall’uomo, malato di cancro, fragile ma amante della notte e delle zone d’ombra. In altre parole, mediante la rappresentazione del suo opposto, si esprime tutta la forza della vita. Fin nel suo annichilirsi.

Francesco Boille