Dopo Muse, lanciato dalla Meta, e Dot della Open Ai stiamo per scoprire che effetto fa l’intelligenza artificiale se diventa “adorabile”. Muse e Dot sono tecnicamente degli agenti di ia che, una volta recepiti tutti i vostri dati, possono farvi da assistenti personali: prenotare cene, comprare voli, sistemare la posta elettronica. Sono stati disegnati per essere delle creature simpatiche, come Tamagotchi: occhi grandi, volto carino, pelo da cucciolo. Dareste i dati della vostra carta di credito a quel faccino? Questa è la scommessa delle aziende tech. “Credo che uno degli elementi chiave sia proprio la loro capacità di risultare intenzionalmente inoffensivi”, spiega Hayden Field su The Verge.