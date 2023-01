Oscuri talenti _di J.M. Miro (pseudonimo dell’autore canadese Steven Price) è un libro che dà soddisfazione per la lunghezza e per i colpi di scena, che si succedono in ogni pagina. Fa parte di una trilogia, _The talents trilogy, che illumina la relazione costante tra la vita e la morte. Il libro ha elementi molto simili a quelli della favola classica ma anche del romanzo vittoriano. Non a caso i protagonisti sono orfani e al centro della storia c’è un collegio molto particolare. Il compito del Cairndale institute è proteggere da loro stessi ragazzi dotati di “talenti” e così facendo controllarne la forza. Per dirla con Guerre stellari _ si cerca di evitare che questi ragazzi cedano al lato oscuro della forza. Ma cosa sono i talenti? Sono poteri particolari che permettono di compiere azioni legate all’interregno tra la vita e la morte. C’è chi può rianimare spoglie mortali, chi controlla le cellule morte, chi vede attraverso la tela sottile che separa i vivi dai morti. Il libro ruota su due figure, Charlie e Marlowe, che vanno difesi dal perfido Jacob Marber, un ex allievo dell’istituto Cairndale che vuole arrivare a controllare la morte. Un romanzo molto affascinante, che va dal periodo vittoriano al presente, e che v’incollerà alla pagina. Brividi assicurati.

_Igiaba Scego