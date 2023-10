Jacominus Gainsborough torna a emozionarci con una nuova avventura scritta, illustrata e interpretata dalla grande Rébecca Dautremer. Un album che ha dentro di sé la gemma più preziosa di tutte: l’amicizia. Tutto comincia con un pisolino pomeridiano. Quando si sveglia Jacominus (che per chi non lo conoscesse è un simpatico coniglio rosa) sente crescere dentro di sé una strana, meravigliosa sensazione di benessere. Un ricordo felice ma inafferrabile gli ha attraversato la mente. Cosa lo ha reso per un attimo così felice e appagato? Non lo sa. E confessa al vecchio amico Policarpo che vorrebbe tanto scoprirlo. Purtroppo non si ricorda nulla. È allora che i due amici si mettono a viaggiare nel tempo alla ricerca di quel bel momento. E passano per storie antiche, barzellette, sensazioni, colori, fino ad arrivare a una biglia. Un ricordo nato infelice che poi diventa quella cosa formidabile che Jacominus Gainsborough stava proprio cercando. Nella pagina finale il libro ha un Qrcode dove si può ascoltare il testo e la canzone finale. Basta inquadrarlo e la lettura diventa anche un po’ teatro. Senza dimenticare le fastose e dolcissime illustrazioni di Rébecca Dautremer, che danno sale a un albo delicato e tenero.