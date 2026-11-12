Alaeddine Kaabouri ha una penna affilata, una parola che scava, la forza di affrontare chi lo vorrebbe invisibile. La sua è una voce personale, intima, unica, che riesce a farsi pubblica e politica. Perché quelli come lui, nati in Italia da genitori migranti, sono costantemente fraintesi e marginalizzati nel nostro paese che, ricordiamolo, nega la cittadinanza ai figli della migrazione. E Kaabouri per questo ha preso una penna in mano e ha deciso di raccontare non solo se stesso, ma tutto un mondo che ha bisogno di essere guardato con altri occhi e il rispetto che non riceve ancora. Le definizioni, ci dice Kaabouri, cambiano, ma sono sempre legate a un meccanismo che distrugge l’altro. Perché chiamare qualcuno “maranza” o “extracomunitario”, o con parole volgari e irripetibili, significa cercare di farlo sentire inferiore. E così, scrivendo di sé e di altri, dei luoghi abitati, delle sfide, dei tranelli della vita e della voglia di sopravvivere, Kaabouri fa anche un ritratto dell’Italia di oggi, plurale da decenni e che nega di esserlo. Kaabouri non ci sta. Ma la sua non è una rabbia nichilista: è quella di Malcolm X, che vuole costruire senso. In un libro semplice e potente Kaabouri racconta quello che in fondo sappiamo già dei ragazzi figli di migranti, ma è il suo modo di farlo a essere sbalorditivo. E toglie il fiato.