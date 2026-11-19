Cos’è successo il 29 e 30 ottobre a Montréal al vertice tra Canada e Unione europea? La risposta breve è che il vecchio continente e il paese dell’acero si sono messi d’accordo per cercare di vivere in un mondo post-trumpiano, ancor prima che il presidente statunitense lasci la Casa Bianca. Hanno deciso di non aspettare che i democratici vadano di nuovo al potere nella vana speranza che il mondo torni alla sua condizione precedente, ma di cominciare a mettere in atto, in modo discreto, i meccanismi che gli permetteranno di stare a galla nel decennio che li attende. Il vertice ha dato l’impressione di essere un fiasco. La formula magica del Canada “membro associato” dell’Unione europea è scomparsa dalla dichiarazione comune dopo che la Germania e altri paesi europei hanno preferito evitare termini con implicazioni giuridiche. Resta solo la promessa di una “associazione sempre più stretta”.

Chi segue le vicende di Bruxelles ci ha visto una sconfitta. Eppure si è trattato di un passo avanti. L’obiezione di Berlino non era solo una pignoleria. Lo stesso cancelliere Friedrich Merz a maggio aveva proposto all’Ucraina lo status di “membro associato”: un modo per dare a Kiev qualcosa di concreto, in un momento in cui l’adesione completa era irrealizzabile. Le parti al tavolo di Montréal sapevano che qualsiasi cosa fosse stata concessa a Ottawa sarebbe stata disponibile anche per Kiev e per Londra. Se la definizione di “membro associato” è scomparsa lascia un’ambiguità di fondo ma fa intravedere delle prospettive.

Le parti al tavolo di Montréal sapevano che qualsiasi cosa fosse stata concessa a Ottawa sarebbe stata disponibile anche per Kiev e per Londra

La cosa più preziosa che il Canada offre all’Europa è l’opportunità d’inventare una nuova forma di vicinanza con un paese ricco, stabile, anglofono e francofono e che non generi imbarazzi per nessuno. Il fatto che sia attratto dall’idea di un’adesione all’Europa testimonia anche l’attrattiva della cooperazione economica e politica, in un momento di crisi della globalizzazione.

La circostanza che un’alleanza del genere interessi agli europei dipende anche da tre motivi aggiuntivi. Il primo è di natura concettuale. L’integrazione europea è sempre stata presentata come una condivisione della sovranità; il primo ministro canadese Mark Carney vede l’avvicinamento dal punto di vista opposto, come uno strumento per rafforzare la sovranità del suo paese. Per Bruxelles questo ribaltamento di prospettive vale più di qualsiasi accordo commerciale, perché la sovranità degli stati è messa in crisi non solo da Washington, Pechino e Mosca, ma anche da un manipolo di imprenditori tecnologici che sfugge al controllo dei parlamenti nazionali. L’interesse del Canada per l’Europa permette agli eurofili di dire che solo l’appartenenza all’Unione può dare ai cittadini una possibilità di essere sovrani. Il secondo motivo è la lingua francese. I rapporti con il Canada passano dal Québec, per questo la Francia vuole un riavvicinamento. L’Europa avrebbe uno strumento di pressione nel caso in cui il Rassemblement national dovesse vincere le elezioni nel 2027: rifiutare il Canada danneggerebbe gli interessi dei canadesi francofoni. Il terzo è la diplomazia del non detto. Consolidando i rapporti, Bruxelles e il Canada esprimono le loro preoccupazioni per le pressioni cinesi e statunitensi, ma non le nominano. Fanno passare un messaggio per mezzo di un accordo.

A gennaio, nel suo discorso al Forum economico mondiale di Davos, Mark Carney aveva citato il saggio dell’ex presidente ceco Václav Havel: Il potere dei senza potere, in cui un negoziante esponeva un cartello sulla vetrina con la scritta “Proletari di tutti i paesi, unitevi!”, non perché credesse in quel messaggio, ma per evitare seccature. Per Havel il potere del sistema non si fonda sull’essere un’incarnazione della verità, ma sulla propensione di ognuno a comportarsi come se lo fosse. A Davos Carney ha concluso: “Quel cartello noi lo togliamo dalla vetrina”. Tutto il suo intervento, pur non citando Trump, ruotava sul rifiuto di prestarsi al suo gioco.

Quello che Bruxelles e il Canada stanno facendo nasce dal pensiero dei dissidenti dell’Europa dell’est a cui Carney s’ispira. Negli anni settanta, facendo tesoro della repressione della Primavera di Praga del 1968, i dissidenti rinunciarono a rovesciare il potere comunista nelle piazze, per difendere invece l’idea di una “rivoluzione autolimitata”. Volevano costruire una società parallela accanto a quella ufficiale. I leader del sindacato polacco Solidarność dicevano: non bruciate i comitati del partito, create i vostri. Montréal non è altro che un comitato in fase di realizzazione.

Le strutture parallele immaginate dai dissidenti non hanno mai abbattuto un regime, ma sono durate più a lungo del regime. Togliere due parole in un testo a Montréal illustra come si mostra l’autolimitazione vista dall’interno. Ma bisognerà attendere qualche anno per sapere se in questo caso si è trattato di prudenza o di timidezza. ◆ fdl

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