Nel deserto degli Emirati Arabi Uniti piove una volta all’anno, e quando succede si allagano le strade e i terreni. Il sole è impietoso, con temperature che superano regolarmente i 50 gradi. L’acqua delle falde è salata. Il terreno è solo sabbia. Eppure Shamal Mohammed sta cercando di coltivare cetrioli e meloni in questo ambiente proibitivo. Mohammed dirige un progetto dedicato alla tecnologia agricola per conto della Silal, un’azienda alimentare nata da un’iniziativa del governo di Abu Dhabi. Mentre il mondo perde enormi quantità di terreni coltivabili a causa della desertificazione, gli Emirati vogliono sviluppare una tecnologia che possa sostenere l’agricoltura in un futuro segnato dalla crisi climatica. “Se riusciamo a coltivare qui significa che possiamo farlo ovunque”, spiega Mohammed. Ci troviamo in una struttura in cui decine di scienziati provenienti da venti paesi sperimentano varie tecnologie.

Mohammed, un iracheno che per anni ha lavorato nel Regno Unito nel settore dell’irrigazione, cammina tra i campi e le serre che circondano la struttura. La nebbia del deserto gli appanna gli occhiali. “Se volete vedere gli effetti della crisi climatica, venite negli Emirati ad agosto”, sottolinea mentre asciuga la condensa con la cravatta. “Nel 2100 il Regno Unito potrebbe diventare così”.

Il progetto ospita settanta aziende che testano le loro tecnologie e sono pronte, se tutto va bene, ad avviare un’attività. Non si scarta nessuna idea: allevare gamberi al coperto, usare le nanotecnologie per tenere la furia del sole lontana dalle serre, fare ricorso ai robot per stabilire se un frutto è maturo. Eppure, finora, solo tre progetti – un dispositivo che rileva i cambiamenti minimi nell’umidità del suolo, alcune varietà di quinoa che richiedono una quantità minima d’acqua e un sensore capace di raccogliere i dati dell’irrigazione in tempo reale – sono diventati delle iniziative di successo. Negli altri casi la tecnologia funziona ma non è ancora economicamente sostenibile. L’allevamento di gamberi non si è dimostrato praticabile su larga scala, mentre aggiungere argilla alla sabbia ha reso possibile coltivare piante, ma il costo dell’operazione è di ventimila dollari per ettaro, una cifra sufficiente per comprare quattro ettari di terreno già fertile tra i vigneti di Bordeaux. Mohammed, però, sottolinea che basta una singola svolta per ripagare una scommessa apparentemente azzardata.

Vie alternative

La guerra in Medio Oriente ha aggravato la sensazione di vulnerabilità che si respira negli Emirati. Il paese importa il 90 per cento dei generi alimentari, soprattutto attraverso lo stretto di Hormuz. Anche se il governo ha rafforzato le vie di trasporto alternative, ritiene che la tecnologia sia essenziale per la sicurezza alimentare e per ridurre la dipendenza dal petrolio.

Le vendite mondiali di tecnologie utilizzabili nel deserto aumentano del 15 per cento all’anno. Secondo la Stratistics Market Research Consulting, nel 2026 il giro d’affari raggiungerà i 4,2 miliardi di dollari. Con le sue enormi risorse finanziarie e il clima estremamente arido, gli Emirati sono nella posizione ideale per lavorare su terreni finora considerati incoltivabili. “Non parliamo più solo di deserti”, spiega Shirley Shahar, fondatrice della DeserTech Ventures, una società di consulenza di Abu Dhabi. Shahar dice di essere stata contattata dall’Argentina, dall’Italia, dal Portogallo e dalla Spagna.

Il tentativo di coltivare i terreni aridi non è una novità. Gli acquedotti costruiti nel Perù precolombiano resero coltivabile l’Atacama, uno dei luoghi più secchi del mondo, mentre già nel 3100 aC gli egizi scavavano canali e costruivano argini lungo il Nilo per coprire la valle del fiume di campi di grano. “L’Egitto è sostanzialmente un deserto in cui un unico fiume, il Nilo, è stato sufficiente per creare un sistema produttivo che riforniva di grano l’impero romano”, sottolinea Claudia Ringler, direttrice dell’International food policy research institute di Washington, negli Stati Uniti. Gli Emirati, che non hanno una fonte d’acqua neanche lontanamente paragonabile al Nilo, vorrebbero liberare l’agricoltura dai limiti geografici affidandosi all’innovazione. Tuttavia i risultati non sono stati entusiasmanti. Dopo il 1971, quando nacquero gli Emirati Arabi Uniti, il primo presidente del paese, Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan, fondò una serie di costosissime aziende agricole nel deserto, affidandosi all’irrigazione. Le riserve idriche, però, si esaurirono velocemente e i progetti furono abbandonati. Oggi nel paese ci sono settanta strutture che possono desalinizzare fino a sei miliardi di litri d’acqua marina al giorno, ma per funzionare hanno bisogno di quantità enormi di energia e quindi risultano troppo costose per le coltivazioni.

Nel settore agricolo i margini di guadagno sono ridotti, soprattutto considerando i costi della manodopera, dei macchinari e dei fertilizzanti e la volatilità dei prezzi e delle condizioni meteorologiche. Inoltre qualsiasi alimento coltivato nel deserto deve competere con le importazioni da paesi che hanno condizioni molto più favorevoli. A causa di queste difficoltà, numerose aziende si sono allontanate dall’agricoltura. La Saudi Desert Control, che usa la nanotecnologia per trattenere l’acqua nei terreni sabbiosi, sottolinea che metà delle sue entrate arriva dal giardinaggio. La Responsive Drip Irrigation si occupa sempre più spesso di campi da golf, dove installa il suo sistema d’irrigazione sotterraneo che risponde ai segnali chimici emessi dalle radici quando soffrono per la carenza d’acqua.

Questo non significa che non esistano startup disposte a provarci. Mohammed riceve centinaia di proposte ogni settimana. “Con tecnologia e denaro sufficienti nel deserto si può coltivare tutto”, spiega. “Il problema è raggiungere la sostenibilità economica”.

All’interno del centro di ricerca Mohammed indica un’area che diventerà un laboratorio per la Limagrain Vegetable Seeds, il principale selezionatore di sementi al mondo. L’azienda, di cui il fondo sovrano di Abu Dhabi possiede il 35 per cento del capitale, costruirà una serie di strutture per manipolare il dna delle cellule vegetali e isolare i tratti che aiutano le colture a crescere in condizioni di calore estremo, siccità e acqua salata. “Potrebbero volerci dieci anni”, dice Mohammed. “Ma se riuscissimo a sviluppare anche solo una varietà commercializzabile, sarà come aver trovato il santo graal. ◆ as

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it