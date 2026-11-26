È un aspetto del referendum del 29 novembre di cui non parlano né la destra né la sinistra svizzere: la vittoria del no avrebbe delle ripercussioni sul partenariato in materia di difesa e sicurezza che la Svizzera vorrebbe firmare con l’Unione europea. Il voto riguarda la legge federale sul materiale bellico: promulgata nel 2025, vietava le vendite di materiale bellico a paesi implicati in un conflitto armato o che violano i diritti dell’uomo.
La norma è stata poi modificata sotto la pressione dei paesi europei. Anche il dipartimento federale della difesa (Ddps) riconosce che esiste un legame tra le due questioni.
Dopo l’invasione russa dell’Ucraina i paesi europei avevano perso fiducia nell’industria degli armamenti svizzera. Una delle ragioni era il rifiuto del consiglio federale di autorizzare gli stati europei a riesportare materiale svizzero verso l’Ucraina. “In futuro potremmo privilegiare le offerte di paesi che non impongono condizioni così rigide”, aveva spiegato in un’intervista l’ambasciatore tedesco a Berna.
Di fronte a queste pressioni il parlamento elvetico ha quindi allentato le disposizioni della legge, che era stata inasprita nel 2021 dopo il ritrovamento di armi svizzere in diverse zone di guerra. “Per esempio granate della Ruag in Siria o fucili d’assalto Sig Sauer in Yemen. È per questo che il parlamento ha adottato la legge attuale, per regolamentare meglio le esportazioni di materiale bellico”, spiega Nadia Boehlen di Amnesty international.
Le richieste dell’Unione
Dopo un lungo iter legislativo, la revisione della legge è stata infine approvata nel 2025. Una decisione accolta con favore da Bruxelles, come ha sottolineato la responsabile della diplomazia europea Kaja Kallas durante la sua visita a Zurigo all’inizio di marzo: “Questa legge è un passo nella giusta direzione. Per l’Unione europea è importante che le esportazioni possano raggiungere tutti i paesi europei”. Quel giorno Kaja Kallas e il ministro degli esteri svizzero hanno inoltre firmato una dichiarazione comune per rafforzare il dialogo sulla difesa tra la Confederazione e Bruxelles.
La prossima tappa di questo riavvicinamento sarà la firma di un partenariato in materia di difesa e sicurezza. L’Unione europea ha già concluso accordi di questo tipo con diversi paesi terzi e il parlamento di Berna ha recentemente incaricato il consiglio federale di negoziarne uno. Tuttavia, come riferisce il Ddps, finora si sono svolti soltanto colloqui informali e veri e propri negoziati non sono ancora cominciati. “La Commissione europea dovrebbe ricevere un mandato dagli stati dell’Unione. Cosa che non è ancora avvenuta”, scrive il Ddps.
◆ “Dal 1815, anno del congresso di Vienna, la neutralità è un principio cardine della politica estera svizzera”, scrive François Mauron sul quotidiano svizzero La Liberté. “Questo non impedisce al paese di essere un produttore di armi particolarmente attivo: munizioni, sistemi di difesa antiaerea, veicoli blindati, armi leggere, aerei e, da poco, anche droni: equipaggiamenti destinati sia a garantire la sicurezza nazionale sia a concludere affari sui mercati internazionali”.
“La legge federale sul materiale bellico”, prosegue il giornale, “vieta le esportazioni verso paesi coinvolti in conflitti armati o responsabili di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani. Nel 2025 però il parlamento ha annacquato questa norma, ritenendo che penalizzasse l’industria. Ma non bisogna farsi illusioni: la modifica della legge aumenterà significativamente il rischio che materiale bellico svizzero finisca nelle zone di conflitto. I cittadini si trovano dunque di fronte a una scelta: seppellire di fatto la neutralità della Svizzera, permettendole di vendere armi destinate, alla fine, ai campi di battaglia di tutto il mondo, oppure preservare questa parte dell’anima del nostro paese, respingendo una riforma mal concepita”.
Probabilmente Bruxelles aspetta l’esito del referendum. Una cosa, però, è certa: per accedere al programma di finanziamento comune del riarmo europeo (Safe), dotato di un fondo di 150 miliardi di euro, la Svizzera deve firmare un partenariato di difesa con l’Europa. Se il 29 novembre non vince il sì, Berna rischia di vedersi precludere la strada verso una maggiore cooperazione militare. ◆ gim
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 25. Compra questo numero | Abbonati