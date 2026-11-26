È un aspetto del referendum del 29 novembre di cui non parlano né la destra né la sinistra svizzere: la vittoria del no avrebbe delle ripercussioni sul partenariato in materia di difesa e sicurezza che la Svizzera vorrebbe firmare con l’Unione europea. Il voto riguarda la legge federale sul materiale bellico : promulgata nel 2025, vietava le vendite di materiale bellico a paesi implicati in un conflitto armato o che violano i diritti dell’uomo.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina i paesi europei avevano perso fiducia nell’industria degli armamenti svizzera. Una delle ragioni era il rifiuto del consiglio federale di autorizzare gli stati europei a riesportare materiale svizzero verso l’Ucraina. “In futuro potremmo privilegiare le offerte di paesi che non impongono condizioni così rigide”, aveva spiegato in un’intervista l’ambasciatore tedesco a Berna.

Di fronte a queste pressioni il parlamento elvetico ha quindi allentato le disposizioni della legge, che era stata inasprita nel 2021 dopo il ritrovamento di armi svizzere in diverse zone di guerra. “Per esempio granate della Ruag in Siria o fucili d’assalto Sig Sauer in Yemen. È per questo che il parlamento ha adottato la legge attuale, per regolamentare meglio le esportazioni di materiale bellico”, spiega Nadia Boehlen di Amnesty international.

Dopo un lungo iter legislativo, la revisione della legge è stata infine approvata nel 2025. Una decisione accolta con favore da Bruxelles, come ha sottolineato la responsabile della diplomazia europea Kaja Kallas durante la sua visita a Zurigo all’inizio di marzo: “Questa legge è un passo nella giusta direzione. Per l’Unione europea è importante che le esportazioni possano raggiungere tutti i paesi europei”. Quel giorno Kaja Kallas e il ministro degli esteri svizzero hanno inoltre firmato una dichiarazione comune per rafforzare il dialogo sulla difesa tra la Confederazione e Bruxelles.

La prossima tappa di questo riavvicinamento sarà la firma di un partenariato in materia di difesa e sicurezza. L’Unione europea ha già concluso accordi di questo tipo con diversi paesi terzi e il parlamento di Berna ha recentemente incaricato il consiglio federale di negoziarne uno. Tuttavia, come riferisce il Ddps, finora si sono svolti soltanto colloqui informali e veri e propri negoziati non sono ancora cominciati. “La Commissione europea dovrebbe ricevere un mandato dagli stati dell’Unione. Cosa che non è ancora avvenuta”, scrive il Ddps.