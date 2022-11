Questa dinamica si è ripetuta in tutto il paese negli stati in bilico. In Wisconsin il democratico Tony Evers è stato confermato governatore battendo il repubblicano Tim Michels. Durante la campagna elettorale Michels aveva fatto una promessa inquietante: “Dopo la mia vittoria i repubblicani non perderanno mai più un’elezione”. In un sondaggio condotto prima del voto in Michigan, il 59 per cento degli elettori riteneva la candidata repubblicana Tudor Dixon inadatta a “gestire le elezioni nello stato”. L’8 novembre Dixon ha perso con ampio margine. Così come Doug Mastriano in Pennsylvania, uno dei politici locali che nel 2020 hanno aiutato Trump nel suo tentativo di ribaltare il risultato del voto. Le elezioni per i segretari di stato hanno prodotto risultati simili: i candidati che hanno negato la regolarità delle presidenziali sono stati sconfitti ovunque tranne che in Indiana, roccaforte repubblicana. In New Mexico Audrey Trujillo – che due anni fa ha messo in dubbio la vittoria di Biden nello stato, anche se quest’ultimo aveva staccato Trump di dieci punti – ha perso con ampio margine. In Nevada la battaglia è stata più serrata: Jim Marchant, che in passato aveva promesso di “aggiustare” l’intero paese in modo che Trump potesse essere “di nuovo presidente nel 2024”, ha perso di appena due punti.