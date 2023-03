Il 1 marzo è stata presentata agli investitori della Tesla la versione finale del Cybertruck, un furgoncino futuristico che a breve entrerà in produzione. La novità principale è che monterà una batteria agli ioni di litio da 48 volt, un’innovazione che necessita di un’enorme quantità di cobalto. Uno dei principali esportatori di questa materia prima è la Repubblica Democratica del Congo, dove intere aree si stanno trasformando in miniere a cielo aperto e dove centinaia di migliaia di lavoratori estraggono questo nuovo oro blu senza protezioni e traendo pochissimo profitto dalla sua vendita. Il ruolo del Congo nei decenni della transizione energetica sarà fondamentale, eppure sembra che il paese non riesca a trovare un equilibrio interno e a imporsi politicamente a livello internazionale. In questo podcast Paolo Colombo parte dalle nostre abitudini quotidiane per ricostruire la storia del paese e il percorso predatorio dell’occidente, dai saccheggi portoghesi e belgi di fine ottocento alla rivoluzione mancata di Che Guevara, fino alle ingerenze occidentali negli anni della dittatura di Mobutu. Anche se soffre di un lieve autocompiacimento e di una cura scolastica dell’audio, è un’ottima ricostruzione che aiuta a riflettere su come in occidente si parli d’innovazione dando per scontato lo sfruttamento di un paese africano e delle sue risorse. ◆