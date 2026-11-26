L’arresto il 20 novembre di Fausto Isidro Meza Flores, detto El Chapo Isidro, potente boss di un cartello messicano, potrebbe non incidere in modo significativo sul narcotraffico, ma lancia un messaggio importante: l’attuale governo del Messico è disposto a correre dei rischi per contrastare i signori della droga. La cattura è avvenuta nello stato di Sinaloa, nel nordovest, sulla scia di diverse operazioni di grande risonanza condotte quest’anno nel paese contro importanti figure del narcotraffico, a un ritmo che ha pochi precedenti nella storia del Messico.

Queste operazioni riflettono la maggiore cooperazione tra le autorità messicane e statunitensi. I funzionari hanno condiviso informazioni e risorse per catturare alcuni dei boss che fino a poco tempo fa operavano impunemente in Messico. La presidente Claudia Sheinbaum ha messo a punto la sua strategia aggressiva contro i cartelli già nei primi giorni del suo mandato, nell’ottobre 2024. Contemporaneamente, a Washington, Donald Trump sottolineava che l’America Latina sarebbe stata una priorità militare e di politica estera nel suo secondo mandato.

Centinaia di soldati

Per anni il Messico aveva dato l’impressione di aver alzato bandiera bianca davanti ai cartelli. Il predecessore e mentore politico di Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, era famoso per la sua strategia “abbracci, non proiettili”, cioè combattere la guerra contro la droga affidandosi ai programmi sociali invece che all’esercito.

“Ora c’è più cooperazione perché Sheinbaum ha più volontà di collaborare”, afferma Carlos Pérez Ricart, esperto di criminalità organizzata presso il Centro de investigación y docencia económicas, un gruppo di ricerca messicano. “È un segnale che le cose stanno cambiando, che questo governo vuole ridurre il potere esercitato dalla criminalità organizzata sulle istituzioni messicane”, ha aggiunto.

Entrambi i paesi hanno un interesse politico nel portare avanti questa battaglia. Sheinbaum deve calmare il suo instabile collega del nord e dimostrare ai messicani che i cartelli non sono al di sopra della legge, mentre Trump, dopo aver usato toni duri sulla lotta alla droga, deve mettere a segno qualche vittoria. L’arresto di Meza Flores è un’ottima notizia per tutti.

Negli ultimi vent’anni Washington ha distolto l’attenzione dall’America Latina, affermano ex funzionari statunitensi. Ci sono stati alcuni successi, tra cui l’estradizione durante l’amministrazione Obama del boss Joaquín Guzmán Loera, detto El Chapo. Ma per lo più gli Stati Uniti si sono trovati impantanati in Afghanistan e in Medio Oriente. Una delle prime azioni di Trump è stata firmare un ordine esecutivo che designava vari cartelli sudamericani come organizzazioni terroristiche straniere. Questo ha dato a Washington lo strumento giuridico per intensificare la guerra al narcotraffico, coinvolgendo di più il Pentagono e le agenzie d’intelligence. I successivi sanguinosi attacchi condotti nell’oceano Pacifico e nel mar dei Caraibi contro le imbarcazioni di presunti trafficanti sono stati ampiamente considerati una violazione del diritto internazionale.

Anche se Trump ha nuovamente impantanato gli Stati Uniti in Medio Oriente, in America Latina si assiste a un rafforzato dispiegamento di truppe statunitensi e di risorse di intelligence, a un livello mai visto dai tempi del crollo dell’Unione Sovietica. Il Pentagono sta inviando circa seicento soldati nella regione.

John Creamer, ex diplomatico statunitense di stanza in America Latina, sottolinea che la cooperazione tra Messico e Stati Uniti per la cattura di Meza Flores non è una novità, ma è cambiata la capacità di Washington di intervenire più rapidamente. “La Casa Bianca sta dedicando maggiori risorse alla guerra contro la droga”, afferma.

L’amministrazione Trump ha esercitato una forte pressione su Sheinbaum affinché arrestasse ed estradasse negli Stati Uniti i funzionari governativi in carica accusati di favorire il narcotraffico. Ma secondo gli esperti, se Sheinbaum dovesse dare l’impressione di cedere potere a Washington, rischierebbe di indebolire il suo governo.

L’operazione contro Meza Flores ha portato anche alla cattura di diverse figure importanti del cartello di Sinaloa, e dai loro interrogatori si vorrebbero ricevere elementi utili a smantellare la complessa rete dell’organizzazione criminale, compresi i funzionari governativi che possono aver collaborato con il gruppo.

Detto questo, l’arresto di Meza Flores e dei suoi compagni non dovrebbe avere un impatto importante sul narcotraffico, almeno nel futuro immediato. Anzi, potrebbe consentire al cartello rivale, quello di Jalisco nueva generación, di espandersi nel nord del Messico impossessandosi delle rotte di contrabbando di quello di Sinaloa.

Decisioni difficili

“Mi aspetto che gli equilibri di potere a Sinaloa cambino più rapidamente dell’offerta di fentanyl negli Stati Uniti”, dice Rick de la Torre, ex agente della Cia che ha operato in tutta l’America Latina e ora dirige la Tower strategy, un gruppo di pressione con sede a Washington. I nuovi arresti forniranno “ai pubblici ministeri un vantaggio che va ben oltre Sinaloa” se riusciranno a ottenere informazioni utili per smascherare i politici corrotti. La domanda secondo lui è: cosa succederà se fosse coinvolto un alleato di Sheinbaum?

“La presidente dovrà prendere decisioni molto difficili”, afferma de la Torre. “In quel caso capiremo se il governo vuole davvero eliminare la protezione di cui i cartelli hanno goduto a lungo”.

Mentre Trump ha chiesto per gli Stati Uniti un ruolo più importante nella guerra alla droga nel paese e l’invio di truppe sul campo, alcuni sostengono che è il Messico a dover assumere la guida. Avendo un interesse diretto in gioco, dicono, collaborerebbe con più impegno al fianco di Washington.

La vera prova, sostengono, arriverà dopo il ritiro delle forze statunitensi.

“Valuterei il contributo militare in base a ciò che accadrà sei mesi dopo la partenza delle nostre navi”, ha affermato de la Torre. “Un funzionario doganale onesto potrà fermare una spedizione sospetta e tornare a casa sano e salvo la sera stessa?”. ◆as

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