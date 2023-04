Il 9 marzo lo stesso gruppo aveva massacrato una quarantina di persone nella vicina provincia del Nord Kivu. Dall’inizio dell’anno i morti negli attacchi delle Adf sarebbero più di duecento. Dal 2019 le Adf sono affiliate al gruppo Stato islamico e adottano i suoi codici di abbigliamento e i rituali. Per esempio, pubblicano video, con canti di preghiera in sottofondo, per rivendicare i loro innumerevoli attacchi e rapimenti di civili. Lo fanno in nome di un jihad che ha ormai raggiunto i confini delle foreste congolesi, seminando terrore e distruzione. Dopo essere stata allontanata dall’Uganda, dove si era formata alla fine degli anni novanta, questa milizia ricorre a violenze sempre più estreme. Il 7 aprile di un anno fa ha portato a termine il suo primo attentato con una bomba in un bar di Goma, il capoluogo del Nord Kivu: una donna si è fatta esplodere, uccidendo sei persone.