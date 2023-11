Ismail Kadare

A dictator calls

Harvill Secker

Al cuore della storia c’è una telefonata del 1934 fatta da Stalin a Pasternak per avere informazioni sul poeta dissidente Osip Mandelstam. Cosa chiese Stalin allo scrittore? Come rispose lui? E quali erano le critiche di Mandelstam? Kadare è nato in Albania nel 1936.