Saggio che ricostruisce le molteplici “vite” di Cristoforo Colombo, smontando i miti intorno alla sua figura e alla sua eredità storica. Matthew Restall insegna alla Pennsylvania state university.
La lunga storia delle credenze intorno ai “morti inquieti”, come risposta psicologica e culturale a paure collettive legate a epidemie, disordini sociali e morte. Blair è uno storico e archeologo britannico, professore emerito a Oxford.
Viaggio nell’archeologia sperimentale che ricostruisce la vita nell’antico Egitto e in altre civiltà attraverso odori, sapori e suoni del passato. Sam Kean è uno scrittore e giornalista scientifico statunitense.
Il giornalista britannico Stuart Jeffries esplora la stupidità come categoria storica e culturale, dalle riflessioni di Socrate e Voltaire fino alla politica e ai media contemporanei.
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Questo articolo è uscito sul numero 1660 di Internazionale, a pagina 80. Compra questo numero | Abbonati