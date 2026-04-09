Matthew Restall
The nine lives of Christopher Columbus
Norton

Saggio che ricostruisce le molteplici “vite” di Cristoforo Colombo, smontando i miti intorno alla sua figura e alla sua eredità storica. Matthew Restall insegna alla Pennsylvania state university.

Matthew Restall
John Blair
Killing the dead
Princeton UK

La lunga storia delle credenze intorno ai “morti inquieti”, come risposta psicologica e culturale a paure collettive legate a epidemie, disordini sociali e morte. Blair è uno storico e archeologo britannico, professore emerito a Oxford.

Sam Kean
Dinner with king Tut
Little, Brown

Viaggio nell’archeologia sperimentale che ricostruisce la vita nell’antico Egitto e in altre civiltà attraverso odori, sapori e suoni del passato. Sam Kean è uno scrittore e giornalista scientifico statunitense.

Stuart Jeffries
A short history of stupidity
John Wiley & Sons

Il giornalista britannico Stuart Jeffries esplora la stupidità come categoria storica e culturale, dalle riflessioni di Socrate e Voltaire fino alla politica e ai media contemporanei.

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Questo articolo è uscito sul numero 1660 di Internazionale, a pagina 80. Compra questo numero | Abbonati