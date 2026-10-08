Noham Selcer
Midgar
Gallimard

Tre fratelli cresciuti insieme prendono strade opposte: una si dedica all’ambientalismo, un altro al successo economico, mentre il terzo è segnato dalla paura di perdere ciò che possiede. Le loro strade s’incroceranno di nuovo. Selcer è nato a Parigi nel 1990.

Thibaud Moritz, Afp/Getty
Anne Godard
Nous aussi
Actes Sud

In una famiglia parigina privilegiata una crepa incrina l’illusione di un equilibrio immutabile. In un racconto corale e straniante Godard (nata a Parigi nel 1971) esplora l’incesto e la violenza familiare.

Boris Bergmann
Minotaure
Albin Michel

Cresciuto con la madre e una rete di figure paterne sostitutive impegnate nella lotta contro l’aids, Bergmann (Parigi, 1992) racconta la ricerca del padre biologico e il difficile confronto con lui.

Emma Marsantes
N’efface pas mes cercles
Edition Verdier

Nel 1980 Elsa si suicida nel suo appartamento a Neuilly-sur-Seine. La protagonista ricostruisce la storia della sua famiglia. Marsantes è nata a Neuilly-sur-Seine nel 1960.

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Questo articolo è uscito sul numero 1686 di Internazionale, a pagina 82. Compra questo numero | Abbonati