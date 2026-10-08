Tre fratelli cresciuti insieme prendono strade opposte: una si dedica all’ambientalismo, un altro al successo economico, mentre il terzo è segnato dalla paura di perdere ciò che possiede. Le loro strade s’incroceranno di nuovo. Selcer è nato a Parigi nel 1990.
In una famiglia parigina privilegiata una crepa incrina l’illusione di un equilibrio immutabile. In un racconto corale e straniante Godard (nata a Parigi nel 1971) esplora l’incesto e la violenza familiare.
Cresciuto con la madre e una rete di figure paterne sostitutive impegnate nella lotta contro l’aids, Bergmann (Parigi, 1992) racconta la ricerca del padre biologico e il difficile confronto con lui.
Nel 1980 Elsa si suicida nel suo appartamento a Neuilly-sur-Seine. La protagonista ricostruisce la storia della sua famiglia. Marsantes è nata a Neuilly-sur-Seine nel 1960.
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Questo articolo è uscito sul numero 1686 di Internazionale, a pagina 82. Compra questo numero | Abbonati