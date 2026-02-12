ggi cadrà qualche testa. Quando le famiglie di raccoglitori s’incamminano verso i campi che circondano Tiriguioute, le rose damascene sono ancora bagnate di rugiada e aleggia un profumo dolce, con sentori di litchi, limone e trifoglio appena tagliato. È metà maggio e buona parte del villaggio è già in piedi per andare a raccogliere i fiori che danno il nome a questa regione ai piedi dei monti dell’Atlante, la Valle delle rose. Il tempo stringe: all’alba le rose hanno il massimo contenuto di oli essenziali e vanno raccolte prima che il sole gli tolga profumo e umidità.

In primavera la vita dei villaggi ruota intorno alla rosa damascena. Sistemati in sacchi di iuta, i fiori appena colti finiscono nei tanti magazzini della regione per essere distillati entro ventiquattr’ore e ottenere l’acqua e l’olio essenziale di rose. La rapidità della raccolta a mano determina la qualità del prodotto e il prezzo, pari a circa ventimila euro al litro. A comprare sono soprattutto le multinazionali di cosmetici.

Chini sui cespugli, uomini e donne cercano i fiori appena sbocciati e li prendono delicatamente nel palmo della mano. Con un movimento rapido e collaudato separano i fiori dallo stelo, attenti a non danneggiare i boccioli, che andranno colti nei giorni successivi, quando si schiuderanno. Nella Valle delle rose il raccolto dura poche settimane, tra aprile e maggio, quando il colore rosa penetra nel pallido ocra dell’altopiano. Disposte in file, le piante di rose segnano per chilometri il paesaggio arido. Dietro gli ksar, le antiche fortezze, si stagliano le cime innevate dell’Alto Atlante, e dalle loro pendici meridionali si allunga la valle dell’Oued M’Goun, il fiume che nutre le oasi disseminate in quella distesa desertica.

L’acqua e l’olio essenziale di rose del Marocco sono tra i più pregiati del mondo. Per la loro fragranza unica e le proprietà idratanti e antiossidanti sono impiegati nella produzione di profumi e cosmetici. Negli ultimi vent’anni la domanda crescente ha trasformato la valle, dove si contano più di 67 aziende. I fiori sono usati anche in cucina nei piatti più raffinati, in polvere per i cosmetici e i boccioli essiccati diventano tè o infusi.

Alla periferia di Kalaat M’Gouna, cuore economico della valle, lavoratrici e lavoratori della distilleria Flora Sina sono impegnati a lavorare gli otto chili di rose consegnati in mattinata. Immergono i fiori in un alambicco di rame pieno d’acqua e accendono il fuoco. Non appena la temperatura raggiunge i 97 gradi, si forma un vapore profumato che viene catturato da una serie di tubicini metallici e condensato in un sistema di raffreddamento. Il liquido distillato – un misto tra acqua e olio essenziale – è poi raccolto in un serbatoio di plastica.

“Lo lasciamo riposare per due mesi prima di spedirlo ai clienti all’estero”, spiega Hafssa Chakibi, 35 anni, titolare della Flora Sina. L’azienda si chiama così in onore di Ibn Sina, scienziato e medico persiano noto anche con il nome di Avicenna. Nel decimo secolo sviluppò il procedimento per ricavare dalle rose un olio dalle fragranze più varie: per prima cosa attraverso il vapore e il suo raffreddamento si ottiene l’acqua di rose e poi, con un secondo passaggio, l’olio essenziale.

Ancora oggi aziende come quella di Chakibi usano quel metodo. “Per produrre un litro di olio”, spiega l’imprenditrice, “servono cinque tonnellate di fiori, che sono il raccolto di tre settimane in un roseto di un ettaro”.

Quando parla dei fiori l’imprenditrice si illumina per l’entusiasmo: “La distillazione mi affascina perché permette di catturare una cosa sfuggente come il profumo e di trasformarla in qualcosa che rimane nel tempo”.

La donna, originaria di Casablanca, dopo gli studi in Francia ha lavorato come ingegnera chimica. Nel 2018 ha lasciato il lavoro in un’azienda petrolchimica per aprire una distilleria di rose nella valle. All’inizio, racconta, non ne aveva una tutta sua e il primo anno ha dovuto prendere in affitto uno stanzone. “Sono riuscita a distillare una tonnellata di acqua di rose e mi sono detta: se riesco a venderla continuo, se no torno a fare il lavoro di prima”. Per promuovere l’azienda, Chakibi inviava campioni della sua acqua di rose ai potenziali clienti; progressivamente gli affari sono andati meglio e oggi l’acqua di rose biologica della Flora Sina è una delle più ricercate. La sua è una clientela internazionale, spiega Chakibi: pasticceri francesi e messicani, aziende cosmetiche cinesi, giapponesi e britanniche.