Giorgia Meloni ha fatto una carriera fulminante. Nel 2018 guidava un partito minore, Fratelli d’Italia (FdI), votato appena dal 4 per cento degli elettori italiani. Oggi è presidente del consiglio, catapultata in quell’ufficio dallo strabiliante 26 per cento conquistato da FdI alle elezioni del settembre 2022. Questa ascesa rapidissima ha provocato forti preoccupazioni in Italia e all’estero. FdI è pur sempre un partito erede degli ex fascisti del Movimento sociale italiano e dei postfascisti di Alleanza nazionale. Sono paure giustificate? Per farsi un quadro preciso, questo libro ricostruisce nel dettaglio la storia del partito (e dei suoi predecessori), l’ideologia, i valori, l’apparato e l’elettorato, fornendo una panoramica preziosa. Secondo gli autori FdI non si presenta più come partito postfascista ma come forza di “destra nazional-conservatrice”. Tuttavia rimangono molte criticità per un partito e una leader che s’ispirano a Trump, a Orbán e a Putin (sulla difesa dei “valori cristiani”), e che distinguono in maniera manichea fra i “patrioti” e i loro oppositori, considerati traditori della patria. Dove andranno Meloni e FdI è da vedere, ma chi vuole sapere con cognizione di causa dove si trovano ora non può fare a meno di questo libro. ◆