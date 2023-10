Pnrr è l’acronimo che sentiamo ripetere in televisione e leggiamo su tutti i giornali. Pochi sanno cosa significa – Piano nazionale di ripresa e resilienza – e pochissimi hanno un’idea precisa di quel fiume di miliardi di euro che si sta riversando sull’Italia grazie all’Unione europea. Ora chi vuole capirci di più trova un validissimo aiuto nello snello volume di Gianfranco Viesti. L’autore è un affermato economista, ma al lettore non è affatto chiesta una laurea in economia. Con un linguaggio chiaro, preciso e per niente accademico Viesti dà le informazioni essenziali su quel piano d’investimenti che solo all’Italia riserva 190 miliardi di euro per rendere il paese più verde, più connesso, più istruito, per dotarlo di una sanità migliore e di scuole, a cominciare dai nidi, al passo con i tempi. Ma nel titolo non a caso si trova un grande punto interrogativo. Viesti espone anche le criticità del Pnrr, dai limiti nella visione che lo ispira agli ostacoli causati da un’amministrazione pubblica largamente impreparata a realizzare in breve tempo quell’ingente programma di investimenti. Non fornisce una risposta – che sarebbe affrettata – ma ci dà un quadro d’insieme delle enormi potenzialità del Pnrr e delle possibili falle nella sua realizzazione. ◆