Sono passati pochi mesi da quando le più di cinquanta barche della Global sumud flotilla sono partite da Barcellona, da Catania, dalla Tunisia per rompere il blocco navale israeliano e portare aiuti umanitari a Gaza. Le forze armate israeliane alla fine hanno fermato la flotilla e arrestato circa 470 attivisti. Ora lo scrittore e poeta svizzero Vanni Bianconi, che era a bordo di una delle barche, ci propone il bellissimo Wahoo! (che poi è il nome della barca). Non è un saggio, non è un resoconto giornalistico ma un’impresa letteraria, come annuncia il sottotitolo Un’odissea al contrario. Bianconi ci racconta della vita a bordo, dell’attesa estenuante prima della partenza, degli attacchi dei droni israeliani, dell’arrembaggio finale e degli arresti, dei maltrattamenti fisici e verbali inflitti dai carcerieri israeliani. Ma con la stessa intensità parla delle sue emozioni e riflessioni, durante e dopo questa odissea, e anche di sogni che ci portano dritti a Gaza, in quel territorio desolato e distrutto. Chiude il libro un lungo dialogo con il fisico gazaui – e giornalista di Al Jazeera – Qasem Waleed. Un dialogo ricco di acute riflessioni sulle dimensioni di spazio e tempo in luoghi ridotti in macerie dove per chi ci vive non esiste più un domani. ◆