Per vedere le linee del fronte dell’epoca successiva alle elezioni di metà mandato negli StatiUniti, guardate al Texas. Appena due giorni dopo la sua schiacciante vittoria alle elezioni per la carica di governatrice, Gina Hinojosa ha detto ai giornalisti di aver già chiesto al dipartimento dei parchi e della fauna selvatica di sospendere, fino al suo insediamento, una proposta di vendere all’azienda SpaceX 525 ettari di terreno all’interno di un parco statale. Il dipartimento ha accolto la sua richiesta.

Il parco statale di Boca Chica confina con la Starbase, il complesso per il lancio dei razzi di Elon Musk, intorno a cui è nata una cittadina aziendale. Dal punto di vista della SpaceX questo rende le spiagge e le aree protette del parco, che sono un rifugio per gli uccelli costieri e le tartarughe marine, il luogo ideale dove espandere le proprie attività.

Da una parte ci sono gli oligarchi ultraricchi del settore tecnologico. Dall’altra ci sono le persone comuni, con bisogni umani

“Qui si parla delle nostre spiagge. Venderne una a Elon Musk è qualcosa di quasi inimmaginabile”, ha dichiarato Hinojosa alla Cnn. “È inaccettabile. La costituzione del Texas sancisce il diritto dei cittadini di accedere liberamente e gratuitamente alle nostre spiagge”. Non si tratta di voler ostacolare “Elon Musk e le sue aziende”, ha proseguito, “ma le condizioni dobbiamo stabilirle noi. Non si possono semplicemente calpestare i diritti dei cittadini. Ed è questo che cambierà adesso che sono governatrice”.

Quando i video delle dichiarazioni di Hinojosa hanno cominciato a circolare su X, i numerosi sostenitori di Musk l’hanno derisa: figuriamoci, dare più valore a qualche “spiaggia deserta” che alla necessità di avere piattaforme di lancio affacciate sull’oceano per raggiungere le stelle. Figuriamoci, preoccuparsi più di qualche insignificante uccello che degli enormi razzi argentati dalla forma fallica di Musk. Dev’essere proprio una (inserire qui una valanga di insulti misogini, razzisti e abilisti). Musk, hanno previsto i suoi seguaci e i suoi bot, non farà altro che prendere i costosi giocattoli e trasferirli in Louisiana o in Florida, ancora governate dai repubblicani, lasciandosi alle spalle un disastro economico.

Finora Hinojosa non sembra dare segni di cedimento. In Texas lei e il senatore eletto James Talarico hanno impostato le rispettive campagne elettorali su una battaglia tra il popolo e i soldi, uno scontro tra la grande maggioranza dei texani, che fatica ad arrivare a fine mese, e una ricchezza sempre più concentrata nelle mani di pochi, una dinamica perfettamente incarnata dall’uomo che sta inondando di denaro il sistema democratico del loro stato. Come ha ricordato Talarico ai sostenitori riuniti ad Austin il mese scorso: “Elon Musk vuole la nostra terra. Vuole la nostra acqua. Vuole i soldi delle nostre tasse. Vuole un senatore degli Stati Uniti al proprio servizio”.

L’uomo più ricco del mondo non ha ottenuto né il senatore né la governatrice che voleva, come dimostra il primo scontro sul parco statale di Boca Chica. Invece ha ottenuto – o meglio, ha contribuito a creare – un paese diviso lungo un nuovo asse politico. Da una parte ci sono gli oligarchi ultraricchi del settore tecnologico, i cui patrimoni sono legati al sogno di fondersi con le macchine e diventare una specie capace di vivere su più pianeti, a prescindere dai costi per la Terra e per le molte specie che la abitano. Dall’altra ci sono le persone comuni, con bisogni umani come l’aria pulita, l’acqua potabile e l’assistenza sanitaria – o addirittura la possibilità di trascorrere una giornata di riposo in un parco pubblico – che si trovano sempre più spesso a competere per queste risorse essenziali con enormi data center e rampe di lancio per razzi.

Gli oligarchi impegnati in questa battaglia non nutrono alcuna lealtà verso i paesi, gli stati e le città che li hanno aiutati ad accumulare le loro immense fortune. Da qui le minacce di Musk di abbandonare il Texas se i rappresentanti appena eletti oseranno mantenere le promesse fatte agli elettori (proprio come in precedenza ha abbandonato la California e il Canada). E se tutto questo non servisse, magari raggiungerà il suo amico Peter Thiel in Argentina, che Javier Milei sta rapidamente trasformando in un laboratorio del libertarismo tecnologico (interessante notare che la Tesla ha appena aperto una filiale in Argentina).

In Texas Gina Hinojosa sta facendo capire agli elettori da che parte sta: dalla parte di chi resta, non di chi se ne va. È così che i democratici hanno appena vinto

Al contrario, tante persone coinvolte in questa battaglia, indipendentemente dalle loro idee politiche, tendono a sentirsi legate al luogo in cui vivono: alle loro città, ai loro paesi, ai loro territori pubblici e all’unico pianeta che, per quanto ne sappiamo, è adatto alla vita umana. Questo vale in Texas come a Tirana, in Albania, dove, sotto la bandiera della rivoluzione dei fenicotteri da mesi i cittadini protestano contro un altro gruppo di oligarchi che ha cercato di appropriarsi, per i propri interessi privati, di un’altra riserva naturale molto amata.

Nel nostro libro Il nuovo fascismo e la lotta per il mondo in cui vivremo (La nave di Teseo), Astra Taylor e io definiamo questi conflitti scontri tra “chi se ne va e chi resta” e sosteniamo che sono sempre più determinanti nel definire la nostra epoca.

Queste linee di frattura sono riconoscibili in molte delle questioni che più hanno animato il dibattito durante l’ultima tornata elettorale. Ci sono stati i referendum per tassare i super-ricchi e finanziare i servizi essenziali, accompagnati dalle prevedibilissime sfuriate dei miliardari che hanno minacciato di fare i bagagli e andarsene piuttosto che pagare. C’è stata la vigorosa opposizione all’intelligenza artificiale (ia) e ai data center in tutto il paese, che si è concentrata sul modo in cui quest’ultima (definitiva?) fase del capitalismo sta divorando l’arte, la letteratura, i redditi, i territori, l’energia e il benessere delle persone. Come ha riportato il Guardian, “gli elettori hanno approvato quasi tutte le proposte di sospensione della costruzione di nuovi data center”.

L’attaccamento ai propri territori e il senso di solidarietà reciproca sono emersi con altrettanta evidenza nell’indignazione per la guerra in Iran e per il genocidio commesso da Israele a Gaza. Molti dei candidati eletti, tra cui Abdul El-Sayed, hanno sottolineato che il denaro speso per uccidere bambini in paesi lontani dovrebbe essere usato per prendersi cura di quelli del proprio paese e che tutti i bambini meritano di vivere e di avere pari opportunità.

Dinamiche analoghe si sono manifestate nella rivolta contro la polizia antimmigrazione Ice: come ha dichiarato la senatrice eletta dello stato del Minnesota Peggy Flanagan nel suo discorso dopo la vittoria, il movimento che l’ha portata al potere è nato quando gli abitanti hanno deciso di opporsi a “sgherri mascherati che sparano ai nostri vicini”. Queste linee di frattura sono emerse con chiarezza nella rabbia per la corruzione legalizzata che è al cuore del sistema politico statunitense, ormai riconosciuta come l’origine di tutte le altre forme di malcostume.

Un mese fa Rebecca Solnit ha definito le elezioni di metà mandato “un referendum sulla scelta del Partito repubblicano di schierarsi con i signori della tecnologia anziché con i cittadini di cui dovrebbe essere al servizio”. Ebbene, i risultati sono arrivati. A complicare le cose, tuttavia, c’è il fatto che non è solo il Partito repubblicano a essersi schierato con i signori della tecnologia. Diversi esponenti di spicco del Partito democratico hanno scelto di finanziare le proprie campagne elettorali e accrescere i propri patrimoni personali stringendo legami proprio con quelle aziende che i loro elettori hanno appena respinto.

È vergognoso che in California non sia passato un referendum per introdurre una tassa straordinaria del 5 per cento sui patrimoni dei miliardari, quanto mai necessaria, solo perché influenti personaggi democratici, tra cui il governatore uscente (e aspirante candidato alla presidenza) Gavin Newsom, si sono schierati dalla parte dei miliardari. In più, diversi senatori democratici si sono uniti ai repubblicani per far approvare alla fine di questa legislatura un disegno di legge che smantellerebbe numerose tutele ambientali, e che si è rivelato un affare per chi produce combustibili fossili e per i data center che li usano.

Tradimenti simili sono la strada più sicura per trasformare la vittoria alle elezioni di metà mandato in prevedibili sconfitte in vista delle presidenziali del 2028.

In Texas Hinojosa sta indicando una strada migliore. Sta facendo capire agli elettori da che parte sta: dalla parte della vita, non delle macchine; dalla parte di chi resta, non di chi se ne va. È così che i democratici hanno appena vinto, ed è questa la strada che devono seguire per continuare a farlo. ◆ gim

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