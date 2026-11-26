Il 19 dicembre la Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aja ha stabilito che la Birmania è colpevole di genocidio contro la minoranza musulmana dei rohingya. La sentenza è storica: è la prima volta che uno stato è ritenuto responsabile di genocidio e solo la quarta volta dall’Olocausto che un tribunale internazionale stabilisce che sono stati soddisfatti i requisiti giuridici necessari per dimostrare un genocidio.

A sette anni dall’avvio del procedimento da parte del Gambia, i giudici della Cig hanno stabilito, con nove voti a favore e sei contrari, che le migliaia di uccisioni e le diffuse violenze sessuali commesse dalle forze di sicurezza birmane contro la popolazione rohingya nel 2017 costituiscono un genocidio compiuto dallo stato.

La sentenza è stata accolta con molto favore sia dai sopravvissuti sia dagli avvocati. Arsalan Suleman, legale principale per il Gambia, ha definito la condanna “una vittoria storica per il popolo rohingya e per le tantissimi persone in Birmania che hanno subìto violenze da parte dell’esercito”. Poi ha aggiunto: “È un passo importante verso l’accertamento delle responsabilità e rende omaggio al coraggio e alla perseveranza delle vittime e dei sopravvissuti che da anni cercano giustizia”.

Il governo birmano ha liquidato la sentenza come “ingiusta” in quanto non votata all’unanimità. Questo suggerisce che l’esecutivo intende ignorare il verdetto, così come il riconoscimento da parte della Cig dei rohingya in quanto legittimo gruppo etnico protetto (la giunta militare che ha preso il potere dopo il colpo di stato li considerava immigrati provenienti dal Bangladesh e lo stesso ha fatto il precedente governo civile, guidato dalla Lega nazionale per la democrazia).

Anche se la posizione del governo birmano non sorprende, solleva interrogativi sulla possibilità che la sentenza, al di là della sua importanza simbolica per i sopravvissuti, abbia effetti concreti significativi. I giudici della Cig hanno stabilito che adesso la Birmania ha l’obbligo di risarcire i rohingya per le violazioni commesse, secondo modalità da stabilire. Hanno inoltre detto che il paese deve consentire “il ritorno sicuro e dignitoso nei luoghi di residenza e il ricongiungimento delle famiglie dei rohingya sfollati a causa degli atti illeciti commessi contro di loro” (oggi circa un milione di rohingya vive nei campi profughi nel sudest del Bangladesh). Al governo è stato inoltre ordinato di agevolare la ricerca delle persone scomparse e garantirne una degna sepoltura, provvedere alla riabilitazione delle vittime e assicurare che non subiscano ulteriori persecuzioni. La Corte ha concesso al paese due anni per conformarsi alla sentenza.

Lo scoglio della realtà

Diverse reazioni alla sentenza ne hanno sottolineato il carattere vincolante. L’Unione europea ha affermato che “il rispetto delle decisioni della Cig non è facoltativo, ma costituisce un obbligo ai sensi del diritto internazionale”. Il Canada ha espresso una posizione analoga, così come il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Di fatto, a uno stato riconosciuto colpevole di aver commesso un genocidio contro un determinato gruppo etnico si ordina ora di proteggere quello stesso gruppo e di risarcirlo. È qui che il caso si scontra con lo scoglio della realtà politica. I propagandisti della giunta militare sottolineano che la Cig non ha gli strumenti per costringere il paese a conformarsi alla sentenza. Ai sensi dell’articolo 94 della carta dell’Onu, il Gambia ha il diritto di sottoporre il caso al Consiglio di sicurezza e chiedere ulteriori interventi. Il Consiglio di sicurezza può a sua volta “formulare raccomandazioni o decidere quali misure adottare per dare esecuzione alla sentenza”. Tuttavia il Consiglio non ha mai esercitato questo potere in passato e la Birmania può probabilmente contare sul sostegno della Cina e della Russia, che hanno regolarmente messo il veto a risoluzioni critiche nei suoi confronti.

Rimpatri dalla Malaysia ◆ Cinque giorni dopo la sentenza della Corte internazionale di giustizia, la Malaysia ha annunciato che si preparara a rimpatriare più di 6.500 profughi rohingya. Il paese nei decenni ha offerto rifugio a chi scappava dalla Birmania, ma negli ultimi tempi il numero dei migranti è cresciuto insieme all’insofferenza nei loro confronti. Secondo l’Onu ad agosto i profughi in Malaysia erano 225.740, al 90 per cento provenienti dalla Birmania. A settembre Kuala Lumpur aveva avviato un piano di rimpatri concordato con Naypyidaw e criticato dai difensori dei diritti umani. Secondo il primo ministro malaysiano Anwar Ibrahim il piano è in linea con la sentenza, che chiede di “garantire un ritorno sicuro e dignitoso ai perseguitati”. Ibrahim ha riconosciuto che molti profughi sono stati vittime di atrocità da parte del regime birmano, ma ha ribadito che il suo paese non può più ospitarli. **Al Jazeera **

Anche se né Pechino né Mosca vogliono dare l’impressione di giustificare un genocidio, non è chiaro se questa preoccupazione prevalga sulle considerazioni strategiche che le hanno spinte a intrattenere rapporti con Naypyidaw dopo il golpe militare. Nel caso della Cina, è molto difficile immaginare un’interruzione dei rapporti, per non parlare dell’imposizione di sanzioni.

Allo stesso tempo gli Stati Uniti, la cui collaborazione è probabilmente necessaria per qualsiasi tentativo di chiamare concretamente la Birmania a rispondere delle sue azioni, sono ostili alla giustizia internazionale in generale e alla Cig in particolare. Anzi, l’amministrazione Trump sembra preoccuparsi meno del caso dei rohingya che del possibile precedente che questa sentenza potrebbe creare per altri procedimenti davanti alla Cig, tra cui quello per genocidio avviato dal Sudafrica contro Israele nel 2024.

Mike Waltz, ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, ha di recente messo in guardia la corte dell’Aja dal servirsi del caso birmano “per abbassare la soglia giuridica necessaria a dimostrare un genocidio, così che questo criterio indebolito e infondato possa poi essere usato come arma contro i soldati statunitensi e alleati ogni volta che muovono un dito contro terroristi che si nascondono dietro i civili”. Nel frattempo, dopo il vertice trilaterale con il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, Trump ha definito la Corte penale internazionale (Cpi), sempre con sede all’Aja, “un’organizzazione globalista fuori controllo” che ha oltrepassato i limiti della sua autorità. I tre leader hanno inoltre messo in guardia la Cpi dal rischio di un abuso della propria giurisdizione.

A Washington il Dipartimento di stato, dopo aver dichiarato che stava esaminando la sentenza della Cig, ha sottolineato la necessità di evitare la “politicizzazione” della Corte. Non sono parole che ci si aspetterebbe da un governo determinato a perseguire l’accertamento delle responsabilità in Birmania.

La condanna per genocidio potrebbe avere ripercussioni sui tentativi di Naypyidaw di normalizzare le relazioni con altri paesi, tra cui l’Associazione delle nazioni del sudest asiatico (Asean), che per il presidente Min Aung Hlaing è una priorità. E cinque stati membri dell’Asean – Laos, Thailandia, Cambogia, Vietnam e Malaysia – l’hanno sostenuto al punto di accoglierlo in visita ufficiale in questi mesi. L’Asean, inoltre, ha recentemente deciso di ammorbidire la sua linea dura sulla Birmania, anche se adesso la condanna potrebbe spingere l’associazione a valutazioni diverse. Secondo Juliette McIntyre e Adam Simpson dell’Università di Adelaide, in Australia, qualsiasi paese dell’Asean cerchi di normalizzare le relazioni con la Birmania “subirà forti pressioni da parte dell’Unione europea perché non lo faccia”. Questo però dipende dalla volontà dell’Ue (o di qualsiasi paese occidentale) di chiamare Naypyidaw a rispondere delle sue azioni.

Negli ultimi anni Bruxelles ha cercato di rafforzare le relazioni con gli stati dell’Asean, soprattutto sul piano del commercio e degli investimenti, per tutelarsi dall’incerta evoluzione della politica estera e commerciale statunitense. Bruxelles minaccerebbe davvero sanzioni significative, per esempio, contro il Vietnam o la Malaysia, due importanti partner commerciali, se questi dovessero avvicinarsi alla Birmania? Difficile dirlo.

Come ha detto Richard Horsey dell’International crisis group, dato che la Cig non ha la possibilità di imporre il rispetto della sentenza, “quel che conta ora è se i governi che hanno rapporti con Naypyidaw siano disposti a farle pagare un prezzo se deciderà di ignorarla”. Dalle reazioni alla sentenza emerge chiaramente che una condanna per genocidio ha un notevole peso morale, radicato nel monito “mai più” che si è affermato nel dopoguerra. Allo stesso tempo, è innegabile che il concetto di genocidio sia diventato, almeno nel suo uso corrente e retorico, oggetto di controversie politiche, indebolito da un impiego eccessivo e intrecciato alle manovre dei più potenti soggetti internazionali. Nel mondo di oggi non si può più dare per scontato che susciti uno sdegno globale, né che sia di stimolo per iniziative internazionali. ◆ gim

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