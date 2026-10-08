Seyhan Erözçelik Nato nel 1962 e morto nel 2011, è stato uno dei poeti più sperimentali della poesia turca contemporanea. Questo testo è tratto dalla raccolta Gül ve telve (Rose e fondi di caffè, Yapı Kredi Yayınları 1997), la cui prima sezione è dedicata al fiore mistico per eccellenza della tradizione turco-islamica. Traduzione dal turco di Nicola Verderame.