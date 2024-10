Il 17 ottobre si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della povertà. Riconosciuta dalle Nazioni Unite, è poco efficace come altre ricorrenze simili. Anche perché, come si legge in uno studio degli economisti Pietro Galeone e Luca Privinzano, non sappiamo neppure quanti siano i poveri in Europa.

Come osservano Galeone e Privinzano, la povertà poi ha mille forme. Quella più insidiosa è la povertà educativa: chi non acquisisce competenze oggi, sarà disoccupato e quindi probabilmente povero domani. Avere dati affidabili, a livello nazionale ed europeo, è il primo passo per immaginare politiche efficaci, con effetti prevedibili e misurabili. Per non sprecare soldi e per aiutare davvero. In Italia, dopo anni di polemiche sul reddito di cittadinanza, invece i poveri sono tornati invisibili per la politica e i mezzi d’informazione. ◆