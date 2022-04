Con la guerra in Ucraina, però, la Turchia è diventata ancora più essenziale per l’occidente: il bastione sudorientale della Nato ha fornito droni all’esercito di Kiev e ha impedito alle navi russe di attraversare il Bosforo. Il presidente Recep Tayyp Erdoğan inoltre sta svolgendo un importante ruolo di mediazione. Alcuni paesi europei potrebbero essere tentati di mettere da parte i diritti umani e concludere che in tempo di guerra non si può rischiare d’irritare un alleato chiave per una persona. Ma se l’occidente vuole essere preso sul serio quando dice di difendere la democrazia e lo stato di diritto, non può limitarsi a poche parole di protesta.