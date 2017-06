Il ritorno dello stato nell’economia britannica

Come ormai tutti sanno, nessuno legge i programmi elettorali dei partiti. La maggior parte degli elettori ha già un’opinione e gli indecisi scelgono in base alla leadership e non alle promesse elettorali. Tuttavia i programmi elettorali contano per due ragioni. La prima è che hanno rilevanza di governo, specialmente quando, come al momento, non c’è una maggioranza nella camera dei lord (per convenzione, i lord non si oppongono agli impegni presi in campagna elettorale). L’altra ragione è che i programmi sono una guida alla filosofia del partito.

La prima impressione che si ricava dai programmi per le elezioni dell’8 giugno dei laburisti, dei liberaldemocratici e dei conservatori è che siano abbastanza trasparenti. I laburisti propongono un incremento della spesa pubblica, finanziato principalmente da significativi aumenti delle tasse per le aziende e i ricchi (nel caso del labour coloro che guadagnano più di 80mila sterline all’anno, cioè più di 93mila euro). I tory sono più sobri, però hanno abbandonato il loro impegno a non alzare le imposte sui redditi e i contributi per la previdenza sociale; inoltre, sono i soli a non garantire il “triple lock”(l’adeguamento all’inflazione) per le pensioni statali. I liberaldemocratici sono nel mezzo: spendere più dei tory e meno dei laburisti.

Le differenze riguardano anche l’istruzione, la sanità e l’assistenza sociale (per la quale i tory propongono di far pagare di più i ricchi anziani), così come la Brexit. Su questo tema i laburisti danno priorità all’economia e al lavoro. I tory insistono sul controllo dell’immigrazione e su come evitare le sentenze della corte di giustizia europea. Il perno centrale del programma dei liberaldemocratici è indire un secondo referendum sulla Brexit, con l’alternativa chiara di restare membri dell’Unione europea. Per queste elezioni, insomma, gli elettori difficilmente possono lamentarsi di non avere reali differenze tra cui scegliere.