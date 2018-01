Nuovi arrivi a Saint-Martory

“L’obiettivo del progetto era capire come comunità così diverse possano imparare a vivere insieme. Chi era contro la presenza dei migranti non ha cambiato idea, ma siamo riusciti a superare alcuni stereotipi e a sensibilizzare chi era del tutto indifferente”, ha spiegato Willocq.

Qualche mese dopo, ognuno di loro ha trovato una lettera nella cassetta della posta. L’aveva spedita il fotografo francese Patrick Willocq per invitare tutti a partecipare a un progetto artistico fuori del comune: impersonare se stessi in quattro tableux vivants.

Nel 2015 il governo francese ha aperto un centro d’accoglienza per richiedenti asilo a Saint-Martory, un paese di 900 abitanti nel sud della Francia, dove il 43 per cento della popolazione ha votato il Front national alle ultime presidenziali. Nell’estate del 2016 l’arrivo di cinquanta migranti ha suscitato paura e diffidenza in una parte dei residenti.

Nel tableau intitolato Il ponte dei popoli si raccontano le migrazioni di ieri e di oggi.

“Le migrazioni sono cicli che si ripetono”, dice Willocq. “Alla fine degli anni trenta a Saint-Martory ci fu un forte flusso di migrati spagnoli. Molti abitanti del villaggio hanno infatti origini spagnole. Oggi i migranti attraversano il Mediterraneo e come al tempo della retirada – l’esodo dei profughi spagnoli durante la guerra civile – tutti cercano un rifugio in Francia, sotto la protezione della Marianne che in questo tableau sventola la bandiera dell’Europa”.

I migranti, sia di ieri sia di oggi, cercano di aggrapparsi al ponte. “Nella scena ognuno impersona se stesso: chi è a favore dell’accoglienza e chi è contrario. Chi tende la mano e chi volta le spalle, i discendenti dei migranti spagnoli e i richiedenti asilo, che hanno accettato di rivivere un episodio drammatico della loro vita. Non ho fatto questo lavoro per giudicare, ma per raccontare una storia universale: quella di popolazioni costrette a vivere insieme senza averlo chiesto”, spiega Willocq.