Le elezioni commentate dalla stampa europea

Dal 23 al 26 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo. A livello continentale, il tasso di partecipazione elettorale ha superato il 50 per cento, un valore in crescita rispetto al 2014 e, soprattutto, il più alto da vent’anni a questa parte. Ci sono stati però importanti differenze a livello nazionale. In alcuni paesi – come Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Germania, Malta e Spagna – la partecipazione ha superato il 60 per cento. In altri – come Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia – il tasso è stato inferiore al 30 per cento.

I risultati parziali indicano la seguente distribuzione di seggi tra gli attuali gruppi politici al parlamento europeo: Partito popolare europeo 179, Socialisti e democratici al parlamento europeo 150, Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa 107, Verdi/Alleanza libera europea 70, Conservatori e riformisti europei 58, Europa delle nazioni e della libertà 58, Europa della libertà e della democrazia diretta 56, Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 38, Non iscritti 7, altro 28.

Ecco i principali commenti al voto della stampa europea.

È tempo che l’Europa mostri cos’è in grado di fare

Die Zeit, Germania

Nel suo editoriale Ulrich Ladurner scrive che i nuovi rapporti di forza interni al parlamento europeo parlano chiaro: “I verdi si sono rafforzati, i socialdemocratici sono ridimensionati, i cristianodemocratici sono indeboliti, mentre la destra radicale migliora il proprio risultato”. In generale, l’Unione esce spaccata dal voto: “In due grandi paesi europei” – Italia e Francia – “i partiti populisti di destra sono il primo partito”. Quale è ora, dunque, la priorità per l’Unione? “Riconquistare questi voti”. Per farlo, deve dimostrare che la “globalizzazione non porta alla distruzione della classe media”, che “si può essere competitivi a livello economico, senza diventare anti sociali”, che si può mettere al centro della politica il tema “della la giustizia fiscale” e del “cambiamento climatico” e che il fenomeno migratorio “può essere guidato”.