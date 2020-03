L’Oms ha dichiarato la pandemia di Covid-19

L’11 marzo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato in diretta dalla Svizzera che poiché sono stati registrati più di 118mila casi di Covid-19 in 114 paesi, e 4.291 persone hanno perso la vita, si è passati da un’epidemia a una pandemia.

Secondo i Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) il Covid-19 presentava già da tempo due dei tre criteri necessari a definire una pandemia: si diffonde tra le persone e può essere mortale. Il terzo criterio era che la diffusione avesse scala mondiale.

“Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione”, ha detto Tedros. “È una parola che, se usata in modo improprio, può causare paura irragionevole o sofferenze e morti inutili. Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell’Oms sulla minaccia rappresentata da questo coronavirus. Non cambia ciò che l’Oms sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare”.

Secondo Tedros è una “crisi che colpisce tutti i settori” e quindi riguarda tutti. “Tutti i paesi possono ancora cambiare il corso di questa pandemia”. Un’azione rapida può impedire maggiori contagi e la trasmissione all’interno di una comunità, si “può invertire la tendenza”. La sfida non è se i paesi possono cambiare il corso del virus ma se lo vogliono, ha affermato Tedros, visto che alcuni paesi hanno il problema di scarse risorse, ma altri di mancanza di determinazione.

L’11 marzo, alle ore 18, il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha fatto il punto sulla diffusione del nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) in Italia.